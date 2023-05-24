ПЦУ решила отмечать Рождество 25 декабря

Православная церковь Украины (ПЦУ) перейдет на новоюлианский календарь и впредь будет отмечать Рождество 25 декабря вместо 7 января. Соответствующее решение было принято в среду, 24 мая, на заседании архиерейского собора в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры, передает украинское издание «Суспільне».

Кроме того, сместились даты и других христианских праздников. Теперь Покров Пресвятой Богородицы будет отмечаться 1 октября вместо 14 октября, Крещение — 6 января вместо 19 января, День Святого Николая — 6 декабря вместо 19 декабря.

При этом Пасху и Троицу будут праздновать так, как раньше.

Отмечать Рождество 25 декабря на Украине призывают еще с 2017 года.

В ноябре 2019 года глава ПЦУ Епифаний (Думенко) выступил с предложением перейти на григорианский календарь, ссылаясь на то, что это сделали уже многие православные церкви.

В декабре 2021 года он назвал ошибкой празднование Рождества по юлианскому календарю 7 января.