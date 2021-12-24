Сироты декабря: кто хочет украсть Рождество у украинцев

В Киеве назвали ошибкой празднование Рождества 7 января. Отмечать один из главных христианских праздников по григорианскому календарю призывают с 2017 года, рекламируя это решение как «вакцину от русского мира». Однако прихожане отказываются изменять традиции. В деталях конфликта между ПЦУ и православными украинцами разбирались «Известия».

Календарные вопросы

К празднованию Рождества 25 декабря украинцев начали приучать в 2017 году. Эту дату власти сделали государственным праздником, предполагающим дополнительный выходной наравне с 7 января.

В декабре 2018 года было объявлено о создании Православной церкви Украины, ставшей главным лоббистом перехода на новый календарь. 5 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей передал главе ПЦУ Епифанию (Думенко) томос об автокефалии. Документ не признается большинством православных церквей мира, в том числе Иерусалимским и Московским Патриархатами.

Вскоре Епифаний выступил с предложением перенести празднование Рождества на 25 декабря, ссылаясь на то, что многие православные церкви уже перешли на григорианский календарь. Решающее слово в принятии соответствующего решения он тогда оставлял за паствой: «Мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ».

Однако в декабре 2021 года Епифаний решительно изменил тон. Теперь празднование Рождества по юлианскому календарю он называет ошибкой. На «исправление ошибки» глава ПЦУ отводит десять лет .

На Украине была запущена агрессивная кампания по дискредитации юлианского календаря, совмещенная с оскорбительными выпадами в адрес русских . В публикуемых сети видероликах носителей русского языка представляют маргинальными, вечно пьяными людьми, отмечающими Рождество 7 января. Русофобская пропаганда идет под девизами «Празднуем Рождество вместе со всем миром 25 декабря!» и «Рождество со всем миром — вакцина от «русского мира».

Сироты декабря Фото: Getty Images/Franco Origlia

«Реформа не связана с потребностями Церкви»

— Нужно сразу оговориться, что речь идет не просто о дате празднования Рождества, а о переходе на другой календарь, что затронет и все другие церковные праздники. Переход на новую систему приведет к возникновению проблем, которыx раньше не было в церковной среде на Украине , — сказал «Известиям» религиовед Александр Вознесенский.

Эксперт по церковно-политической проблематике акцентировал внимание на том, что, с одной стороны, одни поместные православные церкви (среди них РПЦ, Иерусалимский Патриархат, Грузинский Патриархат и другие) используют юлианский календарь для исчисления неподвижных праздников. Другие — новоюлианский, который вошел в употребление лишь в начале 1920-х годов прошлого века.

— Почти все Церкви, которые проводили календарные реформы, столкнулись с проблемой расколов — так называемыx старостильников. Поэтому вполне естественно, что Епифаний Думенко, зная о таком опыте, всерьез опасается этого же в своей структуре, которая и без того переживает стагнацию, а местами и упадок. Даже иерархи ПЦУ заявляют о том, что в семинарии с каждым годом набирают всё меньше учащиxся. В обществе всё меньше людей, желающих связать свою жизнь с этой организацией. В таких условиях возникновение раскола может привести к полному развалу ПЦУ. Поэтому Епифаний Думенко и заложил на календарную реформу 10 лет .

С другой стороны, считает религиовед, нужно учитывать, что в украинских реалиях инициатива календарной реформы принадлежит не православным. Изначально эту идею продвигали католики-униаты через Украинскую греко-католическую церковь (УГКЦ). В УГКЦ еще несколько лет назад проводились пилотные проекты перевода отдельных зарубежных епархий на новоюлианский календарь. После этого в 2017 году удалось добиться назначения 25 декабря выходным днем в стране.

Сироты декабря Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (справа) Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov

— Теперь же и УГКЦ, и ПЦУ, и патриарх Варфоломей, и папа римский говорят, что в обозримом будущем они все стремятся к некоему единству. Но объединение ПЦУ с униатами не может происxодить раньше сближения Ватикана и Константинополя. Каждому понятно, что для объединения таких структур нужна некая унификация разных сфер деятельности, в том числе и церковного календаря. Поэтому для Думенко это вынужденный и необходимый шаг.

Как отмечает Вознесенский, привыкли праздновать Рождество 7 января не только православные, но и украинские униаты.

— В декабре Рождество на Украине всегда праздновали лишь римские католики, которые составляют около 2% населения, и еще небольшой процент протестантов, которые для православных никогда не являлись авторитетом. Поэтому 25 декабря на Украине зачастую так и называется: «католическое Рождество». И для многих православных такая инициатива выглядит чем-то чуждым и навязываемым извне .

Эксперт по церковно-политической проблематике выразил мнение, что календарная реформа очень часто подается в обществе именно как политическая акция.

— Для тех, кто ходит в храм два раза в год — на Рождество и Пасху, — это еще может быть аргументом. Но для верующих, которые регулярно посещают храм, это некий маркер, сигнализирующий, что реформа не связана с потребностями Церкви, а навязана политиками.

77% украинцев хотят отмечать Рождество 7 января

Согласно социологическому опросу украинской группы «Рейтинг», 77% респондентов отмечают Рождество только 7 января. Два раза в год — и 25 декабря, и 7 января — это делают 15% опрошенных. Не отмечают праздник 5% украинцев. Присоединяются к службе только 25 декабря 3% жителей страны — в 25 раз меньше, чем по юлианскому стилю. В исследовании не уточняется, к каким конфессиям принадлежали респонденты.

Сироты декабря Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Serhii Hudak

Епифаний отметил, что знает о такой тенденции . Он не скрывает, что в 2021 году в период праздников «храмы 25-го будут пустыми, а 7-го — полными» .

— Большинство украинцев отмечают Рождество все-таки 7 января. И есть определенная прослойка граждан — особенно тех, кто ориентирован на Запад, — которая пытается праздновать 25 декабря, — сказал «Известиям» украинский политолог Константин Бондаренко.

По его мнения, праздники — это и вопрос моды.

— Если дальше Рождество в конце декабря будет насаждаться (как, например, пришли Хеллоуин и День святого Валентина), подаваться как некое новшество в противовес закостенелым традициям, то со сменой поколений может прийти и смена календаря .

УПЦ: «Нам никто не может запретить славить Христа»

В Украинской православной церкви «Известиям» заявили, что празднование Рождества по юлианскому календарю не подлежит сомнению.

— Юлианский календарь так и остался в Церкви. А вот государство заменило его на григорианский, «чтоб как в Европе было» . То есть это не Церкви, а государству надо поменять календарь, но такого не будет, поэтому просто спокойно живем и празднуем Рождество Христово, — сказал протоиерей Александр Овчаренко, пресс-секретарь Запорожской епархии УПЦ.

По словам священнослужителя, украинцам настойчиво внушают, что «для того чтобы оторваться от Москвы, мы должны праздновать Рождество вместе с Европой».

— Те, кто продвигает новую дату, не о богословии думают и не о людях , это же очевидно. Это чистая политика. Как, например, запрет на изучение в школах русского языка или перевод украинского языка с кириллицы на латиницу.

Сироты декабря Фото: Getty Images/NurPhoto/Artur Widak

Протоиерей Александр Овчаренко также обратил внимание, что самая древняя Иерусалимская православная церковь тоже отмечает Рождество Христово 7 января. «Епифаний и иже с ним пусть меняют что хотят», — саркастически заметил священнослужитель.