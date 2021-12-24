Сироты декабря: кто хочет украсть Рождество у украинцев
В Киеве назвали ошибкой празднование Рождества 7 января. Отмечать один из главных христианских праздников по григорианскому календарю призывают с 2017 года, рекламируя это решение как «вакцину от русского мира». Однако прихожане отказываются изменять традиции. В деталях конфликта между ПЦУ и православными украинцами разбирались «Известия».
Календарные вопросы
К празднованию Рождества 25 декабря украинцев начали приучать в 2017 году. Эту дату власти сделали государственным праздником, предполагающим дополнительный выходной наравне с 7 января.
В декабре 2018 года было объявлено о создании Православной церкви Украины, ставшей главным лоббистом перехода на новый календарь. 5 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей передал главе ПЦУ Епифанию (Думенко) томос об автокефалии. Документ не признается большинством православных церквей мира, в том числе Иерусалимским и Московским Патриархатами.
Вскоре Епифаний выступил с предложением перенести празднование Рождества на 25 декабря, ссылаясь на то, что многие православные церкви уже перешли на григорианский календарь. Решающее слово в принятии соответствующего решения он тогда оставлял за паствой: «Мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ».
Однако в декабре 2021 года Епифаний решительно изменил тон. Теперь празднование Рождества по юлианскому календарю он называет ошибкой. На «исправление ошибки» глава ПЦУ отводит десять лет.
На Украине была запущена агрессивная кампания по дискредитации юлианского календаря, совмещенная с оскорбительными выпадами в адрес русских. В публикуемых сети видероликах носителей русского языка представляют маргинальными, вечно пьяными людьми, отмечающими Рождество 7 января. Русофобская пропаганда идет под девизами «Празднуем Рождество вместе со всем миром 25 декабря!» и «Рождество со всем миром — вакцина от «русского мира».
«Реформа не связана с потребностями Церкви»
— Нужно сразу оговориться, что речь идет не просто о дате празднования Рождества, а о переходе на другой календарь, что затронет и все другие церковные праздники. Переход на новую систему приведет к возникновению проблем, которыx раньше не было в церковной среде на Украине, — сказал «Известиям» религиовед Александр Вознесенский.
Эксперт по церковно-политической проблематике акцентировал внимание на том, что, с одной стороны, одни поместные православные церкви (среди них РПЦ, Иерусалимский Патриархат, Грузинский Патриархат и другие) используют юлианский календарь для исчисления неподвижных праздников. Другие — новоюлианский, который вошел в употребление лишь в начале 1920-х годов прошлого века.
— Почти все Церкви, которые проводили календарные реформы, столкнулись с проблемой расколов — так называемыx старостильников. Поэтому вполне естественно, что Епифаний Думенко, зная о таком опыте, всерьез опасается этого же в своей структуре, которая и без того переживает стагнацию, а местами и упадок. Даже иерархи ПЦУ заявляют о том, что в семинарии с каждым годом набирают всё меньше учащиxся. В обществе всё меньше людей, желающих связать свою жизнь с этой организацией. В таких условиях возникновение раскола может привести к полному развалу ПЦУ. Поэтому Епифаний Думенко и заложил на календарную реформу 10 лет.
С другой стороны, считает религиовед, нужно учитывать, что в украинских реалиях инициатива календарной реформы принадлежит не православным. Изначально эту идею продвигали католики-униаты через Украинскую греко-католическую церковь (УГКЦ). В УГКЦ еще несколько лет назад проводились пилотные проекты перевода отдельных зарубежных епархий на новоюлианский календарь. После этого в 2017 году удалось добиться назначения 25 декабря выходным днем в стране.
Предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (справа)
— Теперь же и УГКЦ, и ПЦУ, и патриарх Варфоломей, и папа римский говорят, что в обозримом будущем они все стремятся к некоему единству. Но объединение ПЦУ с униатами не может происxодить раньше сближения Ватикана и Константинополя. Каждому понятно, что для объединения таких структур нужна некая унификация разных сфер деятельности, в том числе и церковного календаря. Поэтому для Думенко это вынужденный и необходимый шаг.
Как отмечает Вознесенский, привыкли праздновать Рождество 7 января не только православные, но и украинские униаты.
— В декабре Рождество на Украине всегда праздновали лишь римские католики, которые составляют около 2% населения, и еще небольшой процент протестантов, которые для православных никогда не являлись авторитетом. Поэтому 25 декабря на Украине зачастую так и называется: «католическое Рождество». И для многих православных такая инициатива выглядит чем-то чуждым и навязываемым извне.
Эксперт по церковно-политической проблематике выразил мнение, что календарная реформа очень часто подается в обществе именно как политическая акция.
— Для тех, кто ходит в храм два раза в год — на Рождество и Пасху, — это еще может быть аргументом. Но для верующих, которые регулярно посещают храм, это некий маркер, сигнализирующий, что реформа не связана с потребностями Церкви, а навязана политиками.
77% украинцев хотят отмечать Рождество 7 января
Согласно социологическому опросу украинской группы «Рейтинг», 77% респондентов отмечают Рождество только 7 января. Два раза в год — и 25 декабря, и 7 января — это делают 15% опрошенных. Не отмечают праздник 5% украинцев. Присоединяются к службе только 25 декабря 3% жителей страны — в 25 раз меньше, чем по юлианскому стилю. В исследовании не уточняется, к каким конфессиям принадлежали респонденты.
Епифаний отметил, что знает о такой тенденции. Он не скрывает, что в 2021 году в период праздников «храмы 25-го будут пустыми, а 7-го — полными».
— Большинство украинцев отмечают Рождество все-таки 7 января. И есть определенная прослойка граждан — особенно тех, кто ориентирован на Запад, — которая пытается праздновать 25 декабря, — сказал «Известиям» украинский политолог Константин Бондаренко.
По его мнения, праздники — это и вопрос моды.
— Если дальше Рождество в конце декабря будет насаждаться (как, например, пришли Хеллоуин и День святого Валентина), подаваться как некое новшество в противовес закостенелым традициям, то со сменой поколений может прийти и смена календаря.
УПЦ: «Нам никто не может запретить славить Христа»
В Украинской православной церкви «Известиям» заявили, что празднование Рождества по юлианскому календарю не подлежит сомнению.
— Юлианский календарь так и остался в Церкви. А вот государство заменило его на григорианский, «чтоб как в Европе было». То есть это не Церкви, а государству надо поменять календарь, но такого не будет, поэтому просто спокойно живем и празднуем Рождество Христово, — сказал протоиерей Александр Овчаренко, пресс-секретарь Запорожской епархии УПЦ.
По словам священнослужителя, украинцам настойчиво внушают, что «для того чтобы оторваться от Москвы, мы должны праздновать Рождество вместе с Европой».
— Те, кто продвигает новую дату, не о богословии думают и не о людях, это же очевидно. Это чистая политика. Как, например, запрет на изучение в школах русского языка или перевод украинского языка с кириллицы на латиницу.
Протоиерей Александр Овчаренко также обратил внимание, что самая древняя Иерусалимская православная церковь тоже отмечает Рождество Христово 7 января. «Епифаний и иже с ним пусть меняют что хотят», — саркастически заметил священнослужитель.
— Всё равно у них ничего не получится. Верующие и здравомыслящие люди против, об этом говорит даже статистика. Это значит, что люди будут отмечать Великий Праздник по старой дате и наши храмы будут открыты. Нам никто не может запретить славить Христа, как велит наша любовь, совесть, каноны и здравый смысл. Единственное, что они могут у нас забрать, — выходной день. Но не в этом же смысл Рождества Христова!