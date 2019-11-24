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Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине

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Фото: TASS/Zuma
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Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на «Обозреватель».

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По его словам, это возможно только в том случае, если украинское общество поддержит идею. Также Епифаний отметил, что сложно предположить, какое время понадобится на то, чтобы граждане привыкли к новой дате праздника.

«Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», — сказал предстоятель ПЦУ.

С 2017 года на Украине 25 декабря является официальным выходным днем. Идея празднования Рождества по католическому календарю принадлежала депутатам от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и Радикальной партии.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос (указ. — «Известия») об автокефалии Православной церкви Украины. В Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнули, что данная бумага стала результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы, и прекратили евхаристическое общение с Константинополем.

29 октября архиепископ Иероним II отправил предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию «мирное письмо», которое означает официальное признание новой церкви Украины. Отмечалось также, что не все в греческой церкви согласны с этим.

Так называемая ПЦУ была создана на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

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