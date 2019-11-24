Глава ПЦУ предложил перенести празднование Рождества на Украине

Предстоятель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на «Обозреватель».

По его словам, это возможно только в том случае, если украинское общество поддержит идею. Также Епифаний отметил, что сложно предположить, какое время понадобится на то, чтобы граждане привыкли к новой дате праздника.

«Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», — сказал предстоятель ПЦУ.

С 2017 года на Украине 25 декабря является официальным выходным днем. Идея празднования Рождества по католическому календарю принадлежала депутатам от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и Радикальной партии.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос (указ. — «Известия») об автокефалии Православной церкви Украины. В Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнули, что данная бумага стала результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы, и прекратили евхаристическое общение с Константинополем.

29 октября архиепископ Иероним II отправил предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию «мирное письмо», которое означает официальное признание новой церкви Украины. Отмечалось также, что не все в греческой церкви согласны с этим.

Так называемая ПЦУ была создана на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).