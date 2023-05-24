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Шойгу заявил о предельно жесткой реакции Минобороны на действия Киева

Шойгу: на атаки ВСУ, подобные теракту в Белгородской области, будут реагировать предельно жестко
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны России и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту в Белгородской области. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ 24 мая.

Он напомнил, что 22 мая подразделение украинской диверсионно-разведывательной группы вторглось на территорию РФ в районе пункта пропуска «Козинка» Белгородской области. В ходе контртеррористической операции, по словам министра, было ликвидировано более 70 украинских боевиков.

«Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — указал Шойгу.

Глава Минобороны вместе с тем отметил, что остатки украинских боевиков были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации.

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Утром 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Грайворонского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение нескольких часов. Позже стало известно, что украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

В целях обеспечения безопасности граждан в области в тот день был введен правовой режим контртеррористической операции.

Позднее, 23 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Тогда же режим контртеррористической операции в регионе был отменен. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.

Российское военное ведомство также публиковало кадры ликвидации украинских диверсантов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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