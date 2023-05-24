Шойгу заявил о предельно жесткой реакции Минобороны на действия Киева

Минобороны России и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту в Белгородской области. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ 24 мая.

Он напомнил, что 22 мая подразделение украинской диверсионно-разведывательной группы вторглось на территорию РФ в районе пункта пропуска «Козинка» Белгородской области. В ходе контртеррористической операции, по словам министра, было ликвидировано более 70 украинских боевиков.

«Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», — указал Шойгу.

Глава Минобороны вместе с тем отметил, что остатки украинских боевиков были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации.

Утром 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Грайворонского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение нескольких часов. Позже стало известно, что украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

В целях обеспечения безопасности граждан в области в тот день был введен правовой режим контртеррористической операции.

Позднее, 23 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Тогда же режим контртеррористической операции в регионе был отменен. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.

Российское военное ведомство также публиковало кадры ликвидации украинских диверсантов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.