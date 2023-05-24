Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании заявили об истощении запасов оружия после его передачи Киеву
Мир
В ЕС согласовали продление отмены пошлин на ввоз товаров с Украины еще на год
Экономика
Минпромторг оптимизирует список параллельного импорта
Общество
Фальков назвал электронную подачу документов главным способом для поступления в вуз
Мир
В Бразилии исключили рост поддержки Украины на фоне турне главы МИД Британии
Политика
Путин заявил о возникновении новых очагов напряженности в мире
Мир
В Великобритании заявили о скором конце господства США и G7 из-за роста влияния БРИКС
Экономика
В Минэнерго не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина
Политика
Востоковед допустил давление на Японию со стороны США по вступлению в НАТО
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за возможного града и гроз
Мир
Defence One сообщила о наращивании темпов поставок вооружения на Украину из США
Общество
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Кучеренко
Сюжет:

Востоковед допустил давление на Японию со стороны США по вступлению в НАТО

Востоковед Котков: если в Вашингтоне сильно захотят, Япония вступит в НАТО
0
Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония старается беречь свои интересы и не планирует вступать в НАТО. Однако при «сильном желании» в Вашингтоне Токио может поменять планы. Об этом 24 мая «Известиям» сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

По его словам, членство в любой организации, включая НАТО, предполагает определенные обязательства. Соответственно, участники альянса существенно ограничены в свободе маневра, отметил эксперт.

«Япония — страна, которая является экономически сильной державой, но при этом ее субъектность очень низка. С 1945 года Япония фактически находится под протекторатом США. В стране свыше 40 военных американских баз. То есть степень реализации государственного суверенитета очень низка. НАТО еще более ограничит субъектность Японии», — сказал Котков.

Кроме того, востоковед сообщил, что вступление Японии в НАТО ухудшит ее и без того плохие отношения с Китаем.

«А это серьезно ударит по японской экономике. Япония является крупным инвестором в китайскую экономику, многие японские предприятия размещены в Китае, и это всё можно потерять», — пояснил Котков.

При этом Вашингтон может надавить на Токио в вопросе ее членства в НАТО, подчеркнул собеседник «Известий».

«Субъектность Японии низка, поэтому вступить в НАТО она может, если в Вашингтоне сильно захотят. Точно так же, как еще с начала 1990-х годов Финляндия, Швеция считались странами, ассоциированными с НАТО. То есть формально они в НАТО не состояли, но рассматривались альянсом как потенциальные союзники. Сейчас Финляндия в НАТО вступила. Поэтому если США сильно надавят на Японию, то ей придется уступить», — заключил он.

Восточный синдром: НАТО планирует открыть офис в Японии
Китай и Россия опасаются усиления блокового противостояния и подрыва мира и стабильности

Ранее в этот день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна не намерена вступать в НАТО. Он также сообщил, что в данный момент обсуждается возможность открытия представительства альянса в Японии, но «до настоящего времени никаких решений принято не было».

15 мая научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва выразил мнение, что сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. По его словам, сближение с Североатлантическим альянсом равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

10 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023