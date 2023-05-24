Востоковед допустил давление на Японию со стороны США по вступлению в НАТО

Япония старается беречь свои интересы и не планирует вступать в НАТО. Однако при «сильном желании» в Вашингтоне Токио может поменять планы. Об этом 24 мая «Известиям» сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

По его словам, членство в любой организации, включая НАТО, предполагает определенные обязательства. Соответственно, участники альянса существенно ограничены в свободе маневра, отметил эксперт.

«Япония — страна, которая является экономически сильной державой, но при этом ее субъектность очень низка. С 1945 года Япония фактически находится под протекторатом США. В стране свыше 40 военных американских баз. То есть степень реализации государственного суверенитета очень низка. НАТО еще более ограничит субъектность Японии», — сказал Котков.

Кроме того, востоковед сообщил, что вступление Японии в НАТО ухудшит ее и без того плохие отношения с Китаем.

«А это серьезно ударит по японской экономике. Япония является крупным инвестором в китайскую экономику, многие японские предприятия размещены в Китае, и это всё можно потерять», — пояснил Котков.

При этом Вашингтон может надавить на Токио в вопросе ее членства в НАТО, подчеркнул собеседник «Известий».

«Субъектность Японии низка, поэтому вступить в НАТО она может, если в Вашингтоне сильно захотят. Точно так же, как еще с начала 1990-х годов Финляндия, Швеция считались странами, ассоциированными с НАТО. То есть формально они в НАТО не состояли, но рассматривались альянсом как потенциальные союзники. Сейчас Финляндия в НАТО вступила. Поэтому если США сильно надавят на Японию, то ей придется уступить», — заключил он.

Ранее в этот день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна не намерена вступать в НАТО. Он также сообщил, что в данный момент обсуждается возможность открытия представительства альянса в Японии, но «до настоящего времени никаких решений принято не было».

15 мая научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва выразил мнение, что сотрудничество с НАТО может обернуться катастрофическими последствиями для Японии. По его словам, сближение с Североатлантическим альянсом равносильно эскалации, которая будет подрывать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

10 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы НАТО по открытию офиса в Токио свидетельствуют о намерениях альянса закрепиться в АТР и продвигать «натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской заряженности».