В США проанализировали исторические причины возросшего до $31 трлн госдолга страны

В современной истории США произошли девять ключевых событий, из-за которых государственный долг страны вырос до $31 трлн. Их перечислил 6 марта в своем анализе журналист газеты The Washington Post Джефф Стейн.

Отмечается, что большая часть суммы госдолга формировалась в последние 20 лет и увеличивалась в основном из-за принятых политических решений. Одно из них принадлежит экс-президенту США Джорджу Бушу – младшему, который в 2001 году подписал документ о снижении налогов. Общая сумма долга на тот момент составляла $5,7 трлн.

Следующей политической причиной стала американская военная кампания на Ближнем Востоке. Тогда в США увеличились расходы на военные нужды и ветеранов, из-за чего госдолг вырос до $6,5 трлн.

В 2006 году в США приняли программу по отпуску бесплатных рецептурных лекарств для престарелых. Расходы на нее повысили уровень госдолга до $8,4 трлн. Далее, в 2008 году, к увеличению долга страны до $11,1 трлн привела рецессия.

С 2013 года на тот момент президент США Барак Обама продлил налоговые льготы, установленные Бушем-младшим, и госдолг составил уже $16,8 трлн. После, в 2017 году, из-за законопроекта об обширных налоговых сокращениях государственный долг США вырос до $20,5 трлн, а в 2019-м — уже до $22,7 трлн, из-за проектов бюджета, которые были приняты при президенте Дональде Трампе.

В 2020 году сумма госдолга составила $27,7 трлн, так как власти США потратили триллионы долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В конце концов политика нынешнего президента Джо Байдена привела к тому, что госдолг вырос до невероятных $31 трлн.

Ранее, 23 мая, доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков отметил, что проблема у экономики США в настоящее время гораздо хуже, чем в лимите госдолга. Она заключается в том, что долги нечем обслуживать и нет желающих давать в долг американцам.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

16 мая республиканский спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с Байденом заявил, что Белый дом и конгресс далеки от соглашения о повышении госдолга. При этом 20 мая в Белом доме рассказали, что предложения команды Маккарти «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе, так как они содержали «набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса».

22 мая Маккарти сообщил, что будет ежедневно обсуждать повышение потолка госдолга с Байденом до тех пор, пока ситуация не разрешится. В тот же день глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения.