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Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы в ряде регионов РФ

Гидрометцентр: волны тепла прогнозируются в нескольких регионах России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Температура выше нормы на 7–14 градусов прогнозируется в Мурманской, Архангельской, Свердловской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и во всем Приволжском федеральном округе. В некоторых регионах отметка термометра будет выше 30 градусов. Об этом 24 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Мощное тепло, настоящие волны тепла прогнозируются в нескольких регионах России», — сказал он.

По словам метеоролога, в Ненецком автономном округе, Архангельской, Мурманской областях в ближайшие три дня температура повысится до 21–25 градусов тепла — на 13–14 градусов выше климатической нормы.

Температура выше нормы на 7–8 градусов ожидается во всех регионах Приволжского федерального округа.

Воздух в регионах Приволжского федерального округа будет прогреваться до 25–31 градуса тепла с 24 по 28 мая.

Волны тепла также ожидаются в Уральском федеральном округе в ближайшие пять дней. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах прогнозируется до плюс 25–31 градуса, в Свердловской области — до плюс 28–31 градуса.

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Ранее, 20 мая, Вильфанд спрогнозировал июльскую погоду в Центральной России в период с 25 по 28 мая, столбики термометров днем поднимутся до 28 градусов.

До этого, 5 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в европейской части России ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль. При этом он отметил, что температура в этой части России прогнозируется около и выше нормы.

Тогда же сообщалось, что в России лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет. По прогнозам синоптиков, в течение трех месяцев ожидается экстремальная жара. Так, с непривычно жаркой погодой столкнутся жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.

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