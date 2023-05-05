Вильфанд назвал самый теплый месяц лета в европейской части России

Лето в европейской части России ожидается теплым, а наиболее жарким месяцем станет июль. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре МИЦ «Известия» 5 мая.

При этом он отметил, что температура в этой части России прогнозируется около и выше нормы.

Если говорить о южных широтах, то, по словам синоптика, самым жарким станет август.

Ранее в этот день сообщалось, что в России лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет. По прогнозам синоптиков, в течение трех месяцев ожидается экстремальная жара. Так, с непривычно жаркой погодой столкнутся жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.