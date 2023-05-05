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Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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В России лето 2023 года может стать самым жарким за последние 150 лет. По прогнозам синоптиков, в течение трех месяцев ожидается экстремальная жара.

Как отмечает телеканал «Звезда» в четверг, 4 мая, по всей стране температура воздуха будет подниматься выше отметки в 40 градусов.

Так, по прогнозам специалистов, с непривычно жаркой погодой столкнутся жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Кроме того, из-за аномальной жары серьезной проблемой могут стать пожары. Спасателям уже сейчас приходится ликвидировать крупные возгорания, в частности, в Челябинской области, где горит сухая трава. Существует угроза перехода огня на дома. К месту пожара стягивают дополнительную спецтехнику.

Также крупный пожар спасатели взяли под контроль на Ставрополье: рядом с производственным предприятием загорелись бочки с мазутом. За несколько минут огонь охватил 500 кв. м, пожару присвоили второй ранг сложности.

Жара, апрель: температура в Москве достигла значений середины весны
Какие погодные аномалии ждут россиян до конца месяца

В апреле специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин допустил, что лето 2023 года станет одним из самых теплых в истории. По его словам, волны жары, которые бушевали в прошлом году в Европе, тогда миновали в значительной степени Центральную Россию, однако могут в этом году добраться и до России. Всё будет зависеть от того, дойдут ли до России волны жары из Атлантики, отмечает телеканал «360».

Как отмечает сайт kp.ru, Юлкин указал на глобальные климатические изменения, которые каждое лето могут делать теплее предыдущего.

Ранее 4 мая синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области, она продлится до 8 мая, пишет RT. Ожидается, что среднесуточная температура будет на 7 градусов выше нормы. Так, 5 и 6 мая столбики термометров в регионе поднимутся до +27 градусов.

Руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин 4 мая рассказал «Известиям», в каких российских городах-миллионниках будет теплее всего в выходные и праздничные дни. В частности, 9 мая самую теплую погоду застанут жители Омска (+30 градусов), Новосибирска (+29) и Красноярска (+27).

30 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в мае. По его словам, он будет относительно прохладным и с превышением количество осадков над нормой не более 10%. Во второй декаде мая температура в столице вернется в климатическое русло: по ночам будет +5...+10 градусов, днем — +15...+20 градусов, пишет НСН. В третье же декаде последнего весеннего месяца вновь ожидается волна холода.

В целом в мае в Центральной России будет на 0,5-1 градус прохладнее нормы, которая составляет +13,6 градуса.

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