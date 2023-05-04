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Синоптик назвал города России с самой теплой погодой на праздники

Синоптик Ганьшин: 9 мая самую теплую погоду застанут жители Омска, Новосибирска и Красноярска
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин 4 мая рассказал «Известиям», в каких российских городах-миллионниках будет теплее всего в выходные и праздничные дни. В частности, 9 мая самую теплую погоду застанут жители Омска, Новосибирска и Красноярска.

«Во вторник, 9 мая, теплее всего будет в Омске (+30 градусов), Новосибирске (+29) и Красноярске (+27). Холоднее всего — в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — в этих городах среднесуточная температура достигнет +10», — рассказал Ганьшин.

Если говорить о первом выходном дне, предшествующем праздникам, то 6 мая теплее всего, согласно прогнозу, будет в Омске (+27), Новосибирске (+26), Челябинске (+26), Екатеринбурге (+25) и Перми (+22).

В воскресенье, 7 мая, самая теплая погода ожидается в Омске (+30), Челябинске (+28), Новосибирске (+27) и Уфе (+24). А 8 мая, в понедельник, — в Омске (+31), Новосибирске (+27) и Челябинске (+23).

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Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что в выходные и праздничные дни в Москве ожидается достаточно холодная погода с осадками, за исключением 9 мая, когда прогнозируется небольшое потепление. В частности, в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, возможны осадки в виде мокрого снега.

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