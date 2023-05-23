Небензя напомнил о важности поставок российских удобрений на мировые рынки

Поставки российских аммиачных удобрений могли бы обеспечить продовольствием 200 млн человек. Об этом заявил 23 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации.

Дипломат подчеркнул, что поставки аммиака на мировые рынки прописаны в зерновой сделке.

«Это может обеспечить поставки 2,5 млн т сырья, достаточного для производства 7 млн т удобрений. Такой объем удобрений позволил бы произвести продовольствие для 200 млн человек», — продолжил российский постпред.

Небензя обратил внимание на то, что поставки российского аммиака должны были начаться с вывозом продовольствия из портов Украины.

«Однако этого не происходит», — указал он.

Ранее, 21 мая, в МИД России заявили, что механизм санкционного давления, созданный странами «группы семи», стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса. От ограничений страдают развивающиеся страны, отметили в ведомстве.

Ранее, 19 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя призыв главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине для вывоза зерна, заявил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, ранее введенных США и Евросоюзом, которые мешают свободной торговле.

До этого, 17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.