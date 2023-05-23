Минобороны показало кадры уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

Минобороны России показало кадры из Белгородской области, где были уничтожены украинские националисты 22 мая.

На кадрах зафиксированы удары по передвигающейся колонне. Кроме того, на видео, снятом с воздуха, запечатлено несколько моментов с ударами авиации по украинским формированиям.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга уточнил, что остатки проникших в Белгородскую область украинских боевиков отброшены на Украину, где по ним продолжились удары до полной ликвидации диверсионной группы.

Всего российские военные ликвидировали более 70 террористов.

Конашенков также добавил, что киевский режим, потерпев поражение в Артемовске (украинское название — Бахмут), перешел к реализации террористических акций против мирного населения.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за проникновения ДРГ отселены жители девяти населенных пунктов. Кроме того, из-за обстрелов области Вооруженными силами Украины (ВСУ) ранены 12 мирных жителей.

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции.