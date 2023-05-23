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Минобороны показало кадры уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

Минобороны: более 70 украинских диверсантов уничтожено в ходе КТО в Белгородской области
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Минобороны России показало кадры из Белгородской области, где были уничтожены украинские националисты 22 мая.

На кадрах зафиксированы удары по передвигающейся колонне. Кроме того, на видео, снятом с воздуха, запечатлено несколько моментов с ударами авиации по украинским формированиям.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга уточнил, что остатки проникших в Белгородскую область украинских боевиков отброшены на Украину, где по ним продолжились удары до полной ликвидации диверсионной группы.

Всего российские военные ликвидировали более 70 террористов.

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Конашенков также добавил, что киевский режим, потерпев поражение в Артемовске (украинское название — Бахмут), перешел к реализации террористических акций против мирного населения.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за проникновения ДРГ отселены жители девяти населенных пунктов. Кроме того, из-за обстрелов области Вооруженными силами Украины (ВСУ) ранены 12 мирных жителей.

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции.

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