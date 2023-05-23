Боевик «Азова» Фриц получил пожизненный срок за убийство пленного

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению националиста группировки «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Алексея Кыркалова с позывным Фриц, который в апреле прошлого года убил российского военнопленного. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, группу российских военных взяли в плен 12 апреля 2022 года в Мариуполе, после чего их закрыли в подвале в наручниках и с завязанными глазами на контрольном пункте «Ацтек». Спустя три дня туда прибыл Фриц.

Как указали в СКР, националист вывел одного из солдат на улицу и не менее трех раз выстрелил ему из пистолета в затылок.

Кроме того, следователи поделились видео с очной ставкой между Фрицем и его сослуживцем. Второй боевик рассказал, что российский военнопленный умолял не убивать его, но Крыкалов всё равно застрелил мужчину.

Суд признал Фрица виновным по статьям «Убийство» и «Применение в вооруженном конфликте запрещенных методов». Отбывать пожизненное заключение он отправится в колонию строгого режима.

В январе житель Мариуполя рассказал, что боевики радикальной националистической группировки «Азов» убили около 35 мирных граждан Мариуполя, когда те пытались покинуть город во время боев.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.