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Жители Грайворона под Белгородом рассказали об обстановке в городе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Жители районного центра Грайворон в Белгородской области рассказали о последствиях обстрелов украинских диверсантов. Обстановку в городе показал 23 мая корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Как видно на кадрах, на проезжей части дороги видны части сбитых беспилотников. У деревьев после обстрела поломаны ветки.

Один из местных жителей рассказал, что обстрел украинских диверсантов был интенсивным, он велся из тяжелого вооружения. Также мужчина слышал стрелковый бой, перестрелка длилась 15–20 минут.

Другой очевидец отметил, что обстрелы были и ранее, но не такой силы. Мужчина утром уехал на работу, а вернуться домой не смог, так как территория оцеплена силовиками.

По его словам, обстрелы по Грайворону велись и из артиллерии, и из минометов.

«Домой потом не пустили, там блокпосты, спецназ вокруг», — уточнил он.

Сафиулин также показал здание школы в Грайвороне, где взрывной волной были выбиты стекла, а охранник получил ранение. Мужчина был госпитализирован, школу теперь охраняют две женщины.

Ракета прилетела в клумбу, осколки разлетелись по пришкольной территории, уточнил журналист.

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Ранее Сафиулин также показал обстановку в Грайвороне. В городе был полностью погашен свет, так как над ним летали украинские беспилотники.

Утром 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Грайворонского округа со стороны ВСУ в течение нескольких часов. Позднее стало известно, что украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию округа.

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции. Сейчас на территории проходит зачистка.

Вечером 22 мая Гладков сообщил о восьми пострадавших. Позднее, утром 23 мая, стало известно еще о двух пострадавших. Также сообщилась, что погибла женщина 1941 года рождения, когда покидала район инцидента. Она ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Причины смерти уточняются.

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