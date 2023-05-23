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Песков заявил о необходимости продолжения СВО после событий в Белгородской области
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Песков заявил о необходимости продолжения СВО после событий в Белгородской области

Песков: СВО должна продолжаться, чтобы не допускать проникновения украинских боевиков на территорию РФ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Нападение украинских боевиков на Белгородскую область подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции (СВО), чтобы не допускать повторения таких инцидентов. Об этом во вторник, 23 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне утром украинские вооруженные формирования обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В результате атаки пострадали восемь человек. В тот же день российские военнослужащие пресекли попытку вылазки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая планировала проникнуть на территорию округа.

«Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — сказал Песков журналистам.

Днем ранее представитель Кремля заявил, что цель диверсий, подобно ДРГ в Белгородской области, — отвлечь внимание от Артемовска (украинское название — Бахмут) и минимизировать политический эффект от потери города Киевом.

Диверсия событий: чего добивались боевики атакой на Белгородскую область
На территории региона введен режим КТО

С 22 мая в целях обеспечения безопасности граждан в области введен режим контртеррористической операции (КТО), который устанавливает специальные меры и временные ограничения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о терроризме после нападения боевиков. Сейчас следователи устанавливают личности нападавших.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам приграничные территории России. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности.

Тем временем продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Украины.

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