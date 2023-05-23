Мантуров прокомментировал возможные санкции в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров 23 мая прокомментировал возможные санкции в отношении Китая из-за сотрудничества с Россией.

В беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Лазуренко он отметил, что трудно анализировать поведение Запада в этом вопросе. Несмотря на это, РФ и дальше продолжит совместную работу с Китаем.

«Знаете, анализировать поведение западных стран очень сложно, потому что оно непрогнозируемо. А что касается нашей повестки, мы развиваем ее не первый день. И желание для этого есть и у российского бизнеса, и у китайского», — отметил министр.

Ранее, 20 мая, МИД КНР сообщил, что Пекин выразил решительный протест Токио как принимающей стороне саммита стран G7 за грубое вмешательство в дела Китая. Руководство КНР также предостерегло страны «Большой семерки» от участия в политике экономического принуждения, которую активно проводят США. В заявлении указывается, что Вашингтон, вводя односторонние санкции, занимается политизацией экономики, превращает ее в оружие и выступает в роли притеснителя.

В этот же день лидеры стран G7 приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита. Из него следует, что страны «Большой семерки» будут противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решения, принятые на саммите, нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, НАТО и Евросоюз (ЕС) поставили перед собой цель «победить Россию на поле боя» и устранить страну как геополитического конкурента.

23 мая в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум. С визитом там находится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В мероприятии также принимают участие руководители ведущих компаний России и Китая. Мишустин подчеркнул, что два года подряд объем взаимной торговли с Китаем повышается примерно на треть. В 2022 году был установлен новый рекорд — около $190 млрд.

За день до этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Москва и Пекин не вмешиваются в дела друг друга и не ставят целью своего сотрудничества борьбу с какими-либо третьими странами.