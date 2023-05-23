Мишустин заявил о росте внешнеторгового оборота РФ более чем на 8%

Внешнеторговый оборот России в 2022 году вырос более чем на 8% — до $850 млрд, при этом экспорт увеличился почти на 20%. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на пленарной сессии Китайско-российского бизнес-форума, который стартовал во вторник, 23 мая, в Шанхае.

«По целому ряду экономических параметров мы не только не просели, но и ощутимо выросли. Так, в прошлом году мы достигли нового исторического максимума по сбору зерновых – 157 млн тонн», — отметил он.

Мишустин указал, что это значительно больше, чем достижения СССР, а сейчас РФ с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу.

Также Мишустин подчеркнул, что два года подряд объем взаимной торговли с Китаем повышается примерно на треть. В 2022 был установлен новый рекорд — около $190 млрд.

Ранее в этот день в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум. Визит Мишустина продлится два дня. В мероприятии также примут участие руководители ведущих компаний России и Китая.

В ходе форма премьер-министр РФ также заявил, что страна выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада и продолжает развитие. Он отметил, что в новых условиях на системной основе ведется перестройка логистики, а также работа по обеспечению финансового и технологического суверенитета страны.

Ранее, 9 мая Главное таможенное управление КНР сообщило, что торговый оборот России и Китая с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,148 млрд. Из данных следует, что экспорт из КНР в РФ за указанный период увеличился на 67,2% и составил $33,68 млрд.