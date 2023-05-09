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Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 41,3%

Таможня КНР: с начала 2023 года товарооборот между РФ и Китаем вырос более чем на 41%
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Торговый оборот России и Китая с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,148 млрд. Об этом 9 мая сообщило Главное таможенное управление КНР на своем сайте.

Из данных следует, что экспорт из КНР в РФ за указанный период увеличился на 67,2% и составил $33,68 млрд. Поставки из России в Китай за это время возросли на 24,8%, до $39,46 млрд.

Отдельно в апреле объем торговли между двумя странами достиг $19,228 млрд: Россия ввезла в Китай товаров на сумму $9,606 млрд, а получила от него — на $9,621 млрд, указали в таможенном управлении.

При этом объемы торговли КНР с США с января по апрель снизились на 11,2%, достигнув $217,924 млрд.

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Ранее, 14 апреля, товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 года поднялся на 38,7% и составил $53,85 млрд.

В феврале президент России Владимир Путин на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И предположил, что Москва достигнет товарооборота с Пекином в $200 млрд до наступления 2024 года. Глава государства отметил, что российско-китайские отношения развиваются поступательно, достигают новых рубежей.

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