Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 41,3%
Торговый оборот России и Китая с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до $73,148 млрд. Об этом 9 мая сообщило Главное таможенное управление КНР на своем сайте.
Из данных следует, что экспорт из КНР в РФ за указанный период увеличился на 67,2% и составил $33,68 млрд. Поставки из России в Китай за это время возросли на 24,8%, до $39,46 млрд.
Отдельно в апреле объем торговли между двумя странами достиг $19,228 млрд: Россия ввезла в Китай товаров на сумму $9,606 млрд, а получила от него — на $9,621 млрд, указали в таможенном управлении.
При этом объемы торговли КНР с США с января по апрель снизились на 11,2%, достигнув $217,924 млрд.
Ранее, 14 апреля, товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 года поднялся на 38,7% и составил $53,85 млрд.
В феврале президент России Владимир Путин на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И предположил, что Москва достигнет товарооборота с Пекином в $200 млрд до наступления 2024 года. Глава государства отметил, что российско-китайские отношения развиваются поступательно, достигают новых рубежей.