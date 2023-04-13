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Товарооборот РФ и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 года поднялся на 38,7% и составил $53,85 млрд. Об этом сообщает главное таможенное управление Китая.

Экспорт в Россию из КНР за три месяца увеличился на 47,1%, до $24,07 млрд, а импорт из РФ в Китай вырос на 32,6% и составил $29,77 млрд, пишет 13 апреля «Газета.Ru». Сообщается также, что в марте ситуация с товарооборотом между двумя странами улучшилась, показатель — $20,06 млрд. Так, Россия отправила в Китай товары на сумму $11,02 млрд, а закупила там на $9,04 млрд.

По результатам прошлого года товарооборот между странами увеличился на 29,3%, до $190,27 млрд, уточняет китайское таможенное управление.

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Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая 2 марта в беседе с «Известиями» заявила, что после отмены коронавирусных ограничений в КНР в конце 2022-го – начале текущего года наблюдается «сильный старт» китайской экономики. Тем не менее 17 января она назвала худшим с 1976 года — за исключением первого года пандемии COVID-19 — показатель роста экономики в КНР, который увеличился всего на 3% в 2022 году при целевом уровне около 5,5%. Вторая серьезная проблема Китая, по ее словам, — продолжающийся спад на рынке недвижимости.

При этом Китай обогнал США в рейтинге крупнейших экономик 2022 года, сообщил телеканал Al Mayadeen.

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