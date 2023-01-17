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Названы причины замедления темпов роста ВВП Китая в 2022 году

Аналитик Беленькая: рост экономики КНР на 3% — худший результат с 1976 года, если исключить первый год пандемии COVID-19
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Рост китайской экономики на 3% в прошлом году — худший результат с 1976 года, если исключить первый год пандемии COVID-19 (2020-й), показатели существенно ниже цели партии и правительства КНР (5,5%), рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая «Известиям» 17 января.

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Национальное бюро статистики КНР опубликовало во вторник на своем сайте отчет, согласно которому, по предварительным оценкам, в 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) Китая составил около 121,021 трлн юаней (около $18 трлн), увеличившись на 3% в годовом выражении.

«Это стало следствием нескольких проблем, прежде всего политики нулевой толерантности к ковиду, из-за которой власти Китая регулярно вводили локдауны, затрагивающие производство, логистику, а также существенно ограничивающие мобильность населения. Результатом стало сокращение внутреннего потребления, замедление роста производства, социальные протесты», — объяснила Беленькая.

Второй серьезной проблемой она назвала продолжающийся спад на рынке недвижимости.

Кроме того, по ее словам, к концу 2022-го ухудшились и внешнеторговые показатели страны — спад экспорта и импорта стал рекордным с 2020 года, чему способствовали как ослабление внутренней экономической активности КНР из-за последствий коронавируса и мер по его сдерживанию, так и сокращение спроса со стороны США и стран Евросоюза, где экономика замедлялась на фоне высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.

Как напомнила эксперт, с декабря прошлого года Китай стал быстро отменять антиковидные ограничения и продолжил эту линию в начале января 2023 года. В частности, были смягчены правила, касающиеся карантина, передвижения людей, блокировки и тестирования; открыты границы, уточнила она.

«Оперативные показатели мобильности населения показали быстрое восстановление. Это способствовало пересмотру прогнозов на этот год в сторону повышения — по росту экономики Китая, по спросу на сырье, по общей ситуации в мировой экономике. То есть появилась надежда, что рост китайской экономики ускорится и самортизирует хотя бы частично негативное влияние стагнации или рецессии в экономиках США, еврозоны, Великобритании», — добавила Беленькая.

В то же время с отменой ограничений в КНР ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Аналитик отметила, что в ближайшее время в Китае предстоит празднование Нового года по лунному календарю, ожидается перемещение огромных масс людей внутри страны и за рубеж — это риск, который может спровоцировать не только кризис здравоохранения в КНР, но и в худшем случае новые всплески заболеваемости в других странах. Невозможно спрогнозировать ситуацию в сфере здравоохранения, но есть надежда, что, по крайней мере, весной заболеваемость в КНР пойдет на спад, добавила эксперт.

«Если Китаю всё же удастся справиться с рекордной вспышкой ковида и успешно открыть экономику, то в сочетании с мерами экономического стимулирования это может оживить внутренний спрос, производство и в целом экономическую активность в стране, рост ВВП может ускориться до 4,5–5%. Но одновременно может активизироваться спрос на сырье (Китай — крупнейший импортер в мире), что может возобновить повышение мировых цен и затруднить центробанкам борьбу с инфляцией», — заключила Беленькая.

Ранее, 12 января, доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов рассказал, что ковидные ограничения нанесли серьезный ущерб КНР, и с учетом размера китайской экономки и ее значения в глобальном масштабе это может существенно отразиться на динамике мировой экономики и международной торговли.

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