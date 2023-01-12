Экономист оценил влияние снятия ковидных ограничений в Китае на мировую экономику

Развитие мировой экономики зависит от Китая достаточно сильно. Доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Евгений Смирнов рассказал в четверг, 12 января, как снятие ковидных ограничений в стране изменит ситуацию.

По словам эксперта, ковидные ограничения нанесли серьезный ущерб КНР. С учетом размера китайской экономки и ее значения в глобальном масштабе, это может существенно отразиться на динамике мировой экономики и международной торговли.

«Снижение темпов роста экономики Китая до 4-5% заставляет страну повышать свою открытость и углублять реформы, направленные на повышение этой открытости. В том числе за счет продолжения реализации так называемой стратегии «двойной циркуляции», когда, с одной стороны, внешнеэкономические связи будут углублять международное присутствие Китая, а развитие внутренней экономики будет ориентировано на дальнейшее увеличение внутреннего потребления», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Смирнов добавил, что снятие ковид-ограничений будет способствовать росту внутреннего потребления, но развитие внутренней экономики также будет определяться стимулированием частного капитала для целей внутреннего инвестирования масштабных проектов.

Важными аспектами развития экономики КНР также станут усилия для повышения технологической конкурентоспособности и преодоления технологической зависимости от США и степень адресности поддержки, оказываемой правительством Китая, отметил специалист.

Он допустил, что в ближайшие годы экономический рост в Китае вряд ли превысит 5%, но даже таких темпов роста будет достаточно, чтобы поддерживать мировую экономику на плаву, чтобы она не скатилась в глубокую рецессию.

По словам эксперта, в условиях продолжающегося торгового конфликта Китая и США, КНР будет ориентироваться на новые полюса роста, расширение международного экономического сотрудничества со странами Азии и постсоветского пространства, в частности, с Россией.

«На уровне международных объединений Китай будет все больше ориентироваться на проекты, реализуемые в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Важным также будет расширение международной роли национальной валюты — юаня, увеличение его доли во взаимных расчетах, которое уже наметилось с такими странами, как Саудовская Аравия и Россия», — заключил экономист.

Накануне аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева прокомментировала «Известиям» негативный прогноз Всемирного банка для мировой экономики в 2023 году. По ее словам, идет масштабная перестройка мировой финансовой системы, и выйти из текущего кризиса так же быстро, как из предыдущих, не получится.

Специалист напомнила, что прогнозы Всемирного банка, скорее всего, не раз будут пересматриваться в худшую сторону в виду сложной экономической ситуации.

«Идет масштабная перестройка мировой финансовой системы, и причины начала текущего кризиса лежат не в слишком быстром темпе подъема ставок, высоких ценах на энергоносители, локдаунах в Китае и конфликте на Украине», — сказала она.

10 января Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики на 2023 год до 1,7% на фоне сохранения высокого уровня инфляции, передает НСН. В представленном отчете указывалось, что в России ожидается снижение (ВВП) на 3,3% вместо ранее прогнозируемых 3,6%.

По мнению экспертов, прогноз ВБ отражает реальную ситуацию в отношении как американской экономики, так и экономик других стран, включая Россию, пишет «Ридус».