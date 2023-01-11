Аналитик объяснила ухудшение экономического прогноза от Всемирного банка

Идет масштабная перестройка мировой финансовой системы, и выйти из текущего кризиса так же быстро, как из предыдущих не получится. Так негативный прогноз Всемирного банка для мировой экономики в 2023 году прокомментировала «Известиям» 11 января аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева.

Специалист напомнила, что прогнозы Всемирного банка, скорее всего, не раз будут пересматриваться в худшую сторону в виду сложной экономической ситуации.

«Идет масштабная перестройка мировой финансовой системы, и причины начала текущего кризиса лежат не в слишком быстром темпе подъема ставок, высоких ценах на энергоносители, локдаунах в Китае и конфликте на Украине, как описывает Всемирный банк. Эти факторы усугубили ситуацию, но первопричиной не являлись», — отметила она.

Беляева напомнила, что предпосылки для масштабного кризиса закладывались в течение последних 15 лет после того, как центробанки многих стран вовлеклись в игру под названием «количественное смягчение». Денежная масса в обращении с тех пор увеличилась многократно. При этом уровень долга многих стран, компаний, домохозяйств стал некомфортным, поэтому кризис стал неминуемым.

«Перечисленные Всемирным банком факторы лишь сформировали особенности этого кризиса. Скорее всего, он окажется более глубоким и продолжительным по времени, чем видится сейчас. Всемирный банк, похоже, лишь описывает верхушку айсберга. Аналитики Всемирного банка также не говорят об очевидных факторах, усугубивших ситуацию, а именно многочисленных введенных санкций против России, одного из наиболее крупного поставщика на мировую арену многих ресурсов: нефти и газа, металлов, зерна и многого другого», — указала аналитик.

Она пояснила, что именно из-за санкций произошли сбои в цепочках поставок и существенно выросли цены на многие товары и ресурсы в тех странах, по которым снижены прогнозы. И это государства, которые приняли антироссийские санкции, усугубившие кризис и направившие его по более суровому сценарию.

«Похоже те, кто принимали решения, довольно серьезно недооценили последствия своих действий. Еще одной «темной лошадкой», страной, поведение которой практически невозможно предсказать, но происходящее в которой очень сильно воздействует на мировую торговлю и экономику, является Китай. Во-первых, эта страна проводит свою собственную политическую линию, руководствуясь одним им понятными приоритетами. Во-вторых, перспективы эпидемиологической ситуации там невозможно прогнозировать. Китай и далее будет вносить в оценки будущего долю неопределенности», — добавила эксперт.

Беляева полагает, что текущий кризис сильнее всего может ударить по наиболее бедным странам, которые уже испытывают последствия неопределенного экономического климата, снижения инвестиций в бизнес и повышения ставок. Сложнее всего, по ее мнению, будет тем, у кого высок уровень долговой нагрузки, так как растущие процентные ставки увеличат затраты по обслуживанию долга.

10 января Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокого уровня инфляции. В представленном отчете указывалось, что в России ожидается снижение (ВВП) на 3,3% вместо ранее прогнозируемых 3,6%.

Президент России Владимир Путин 22 декабря заявил, что в 2022 году обвала российской экономики не произошло, несмотря на прогнозы. Так, спад составил всего 2,5% тогда как некоторые аналитики были уверены в обрушении на 25%.

До этого, 28 октября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года.

В начале октября МФВ улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

Санкции против России ужесточили после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.