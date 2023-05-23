Байден на встрече с Маккарти заявил об оптимизме в переговорах по госдолгу

Президент США Джо Байден 22 мая заявил об оптимистичном настрое касательно переговоров по госдолгу.

«Мы настроены оптимистично относительно того, что удастся достичь прогресса, потому что мы оба согласны с тем, что дефолта быть не должно, нужно что-то предпринять для этого», — сказал он на встрече со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.

Байден отметил, что невозможность США платить по долгам может обернуться проблемами для всего мира.

Также американский лидер заявил о готовности к дальнейшей работе по сокращению дефицита бюджета, но есть разногласия в вопросе его расходной части.

В свою очередь Маккарти заявил, что «нужно менять траекторию», и госдолг США слишком велик. По его словам, президент не возражает против такой постановки вопроса.

При этом Байден и Маккарти подчеркнули, что им удастся найти точки соприкосновения.

Ранее в этот день Маккарти сообщил, что к дефолту может привести бездействие Байдена. Он отметил, что призывал американского лидера к переговорам о государственном долге еще в январе, но тот не откликнулся. Лишь в середине мая Байден признал, что такое обсуждение необходимо.

Тогда же глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения по повышению потолка госдолга.

21 мая Джо Байден и Кевин Маккарти договорились возобновить переговоры о потолке госдолга. Переговоры между Белым домом и эмиссарами Республиканской партии зашли в тупик по основным расходам и политическим вопросам в пятницу, 19 мая.

Кроме того, Йеллен заявила, что начало июня — «предельный срок» для федерального правительства по повышению потолка госдолга. В противном случае счета останутся неоплаченными, если конгрессу не удастся достичь соглашения до того, как у США закончатся деньги.

Общий государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн. Министерство финансов 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 т.