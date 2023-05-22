Синоптик предрек дожди в Москве до конца недели

На этой неделе москвичей ждет дождливая, но достаточно теплая погода с максимальной температурой до +25 градусов. Согласно прогнозу, дожди прекратятся только на выходных, вместе с чем снизится и температура, рассказал «Известиям» 22 мая руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как сообщил синоптик, наиболее обильные и продолжительные осадки ожидаются во вторник и среду. Они также продолжатся в четверг и пятницу, но будут отличаться кратковременным характером. Полностью прекратятся дожди на выходных, вместе с чем в столицу придет похолодание.

«Начиная с понедельника, 22 мая, температура будет постепенно повышаться. Согласно прогнозу, в четверг и пятницу максимальная температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. Однако на выходных заметно похолодает: в субботу и воскресенье температура понизится до +18 … +20 градусов», — рассказал Шувалов.

При этом, по его словам, сильного ветра на этой неделе не ожидается.

Накануне, 21 мая, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение свыше трети месячной нормы осадков в Московском регионе в ближайшие дни. Эксперт также предупредил о локальных грозах во вторник, 23 мая, и о дожде во второй половине недели.