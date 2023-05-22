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Общество
Синоптик предрек дожди в Москве до конца недели

Синоптик предрек дожди в Москве до конца недели

Синоптик Шувалов: дожди в Москве продлятся до выходных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На этой неделе москвичей ждет дождливая, но достаточно теплая погода с максимальной температурой до +25 градусов. Согласно прогнозу, дожди прекратятся только на выходных, вместе с чем снизится и температура, рассказал «Известиям» 22 мая руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как сообщил синоптик, наиболее обильные и продолжительные осадки ожидаются во вторник и среду. Они также продолжатся в четверг и пятницу, но будут отличаться кратковременным характером. Полностью прекратятся дожди на выходных, вместе с чем в столицу придет похолодание.

«Начиная с понедельника, 22 мая, температура будет постепенно повышаться. Согласно прогнозу, в четверг и пятницу максимальная температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. Однако на выходных заметно похолодает: в субботу и воскресенье температура понизится до +18 … +20 градусов», — рассказал Шувалов.

При этом, по его словам, сильного ветра на этой неделе не ожидается.

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Накануне, 21 мая, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение свыше трети месячной нормы осадков в Московском регионе в ближайшие дни. Эксперт также предупредил о локальных грозах во вторник, 23 мая, и о дожде во второй половине недели.

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