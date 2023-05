Не тормозят: «Звери» отправляются в путь, Blur — возвращаются

Кайли Миноуг танцует на разбитой машине, Bad Bunny едет в пустыню на роллс-ройсе, а «Звери» приглашают в прогулку на синем трамвае. Так уж совпало, что транспортная тема проходит лейтмотивом через наш новый обзор. Жаль только, что за бортом осталось немало других ярких релизов — это и 23-й альбом Yes, и клип Майли Сайрус… Музыкальная индустрия работает на всех оборотах, и всё охватить невозможно. «Известия» помогают выбрать самое интересное.

Kylie Minogue — Padam Padam

Кайли Миноуг анонсировала будущий альбом Tension и выпустила первый сингл из него — с забавным и бессмысленным названием Padam Padam. Песня получила «в нагрузку» клип, и это тот редкий случай, когда видео и аудио абсолютно конгениальны. На первый взгляд авторы музыки и ролика сделали стандартную поп-поделку, в которой едва ли есть что-то примечательное, кроме харизмы Кайли. Но если это попса, то новая, концептуальная, эпохи метамодерна. Бесконечный красный цвет в видео, конечно, ироничен — как и прилипчивый припев под упруго-минималистичный танцевальный бит. Ну а если вы всё еще не верите и принимаете увиденное-услышанное за чистую монету, обратите внимание на машину, на которой танцует певица, и задний план этого кадра. Здесь был бы логичен какой-нибудь люксовый красный седан только что с конвейера, но Кайли пришлось забраться на разбитую тачку с облупленной краской и сексуально изгибаться на фоне какого-то убогого промышленного предприятия, будто она провинциальная старлетка, не сумевшая найти более приличной локации для съемок. Самоирония высшего класса!

Bad Bunny — Where She Goes

Новый клип пуэрториканского рэпера Bad Bunny набрал более 9 млн просмотров за два дня (для сравнения: ролик Кайли за то же время едва добрался до миллиона), и это на самом деле вполне ожидаемо. Прошлогодняя пластинка артиста стала самым успешным альбомом года, обогнав даже Midnights Тэйлор Свифт, а два клипа оттуда преодолели отметку в 700 млн зрителей. Ранее певцу покорялся и миллиардный рубеж. Получится ли снова? Посмотрим, но шансы есть. Благо в союзниках у Bad Bunny на этот раз целый звездный десант: в коротких камео в ролике засветились футболист Рональдиньо, певец Фрэнк Оушен, рэпер Lil Uzi Vert и звезда «Эйфории» Доминик Файк. Вот только как бы не оказалась новая работа слишком эстетской и визуально неожиданной для массовой публики. Bad Bunny здесь едет на винтажном роллс-ройсе по пустыне и приезжает на некое ночное празднество у костра. А дальше начинается сюрреализм, который даже пересказывать бессмысленно. Упомянем лишь, что среди героев видео — курицы, скорпион и мистические лошади. Если бы не рваный монтаж, можно было бы решить, что мы смотрим музейный видеоарт, а не клип рэп-кумира. И лишь музыка — типичный для Bad Bunny испаноязычный мелодичный хип-хип — сохраняет жанровую чистоту.

Blur — The Narcissist

Вся история Blur в XXI веке — это сплошные расставания и последующие воссоединения. Причем если концертная история группы всё равно более-менее насыщенная, работать над новым материалом музыканты явно не спешат. Пауза после выпуска последнего лонгплея — The Magic Whip — затянулась аж на восемь лет, так что поклонники уже перестали надеяться, что Албарн когда-то отвлечется от Gorillaz и прочих проектов и снова соберет в студии Коксона, Джеймса и Раунтри. Но вот это свершилось: Blur возвращаются, причем и с концертами, и с новой пластинкой. Альбом The Ballad of Darren выйдет уже в июле, а пока коллектив показал первый сингл (увы, без клипа), и он наверняка вызовет у консервативных фанатов скептическую реакцию — если говорить о духе музыки, то Gorillaz здесь гораздо больше, чем Blur. С другой стороны, корни песни — уж точно не в музыке XXI века. Скорее в конце 1960-х, ранних Pink Floyd, и даже интенсивное гитарное звучание (впрочем, куда более мягкое, чем было у «классических» Blur) не меняет дело. А главное — сам Албарн уже другой: не дерзкий и ироничный, а меланхоличный. Но, может, оно и неплохо?

Звери — «На синем трамвае»

Полноформатных альбомов у «Зверей» не было с 2016 года. Правда, в 2020-м и 2021-м группа выпустила два EP, один из которых («Одинокому везде пустыня») целиком написан на тексты Чехова. И всё же поклонники наверняка ждали более традиционного и развернутого высказывания Ромы со товарищи. И вот — новинка подъехала.

Хотя «На синем трамвае» тоже не очень длинный — 32 минуты, 10 треков, в том числе ранее опубликованный сингл «Мечтаем». И здесь, наверное, можно было бы поныть, что опять «льву мяса недокладывают», но стоит ли придираться к количеству и продолжительности, если песни одна обаятельнее другой, а все вместе образует драматургически цельное высказывание? Если послушать только первые шесть номеров, кажется, что «Звери» сделали легкий, светлый весенний альбом, полный оптимизма и любви к жизни. Мягкое гитарное звучание, ироничные тексты (особенно хороша песня «Нытье», где одна строчка лучше другой: «Мне не 16, мне ой-ой-ой», «И если бы тебя послушала Мирей Матьё, она бы лайкнула твое нытьё»…).

Как вдруг в точке золотого сечения вдруг всё резко модулирует в трагизм. «Чайка» оказывается фактически рэпом и построена как обращение Ромы к Чехову со множеством отсылок к произведениям гения — опыт предыдущего EP явно не прошел для Зверя даром. И совсем уж добивает «Смена караула», еще более далекая от привычного стиля группы. Но финальная «Мечтаем» призывает, несмотря ни на что, мечтать и плыть к новым берегам. Или ехать — на синем трамвае.

ARTEMIEV — 140

Паша Артемьев, известный по первой «Фабрике звезд» и группе «Корни», давно не тот, что был 20 лет назад. В своей группе ARTEMIEV он делает не столько поп, сколько инди, и новый сингл «140» — яркий тому пример. Симпатичная, в меру запоминающаяся мелодия «одета» в многослойное сопровождение, где нашлось место и акустическому гитарному бренчанию, и разнообразной электронике, и даже ансамблевому бэк-вокалу в самом конце (открытый вопрос, насколько это органичное решение). Текст тоже не примитивен; можно даже сказать, с претензией на интеллектуальность.

Но, несмотря на все эксперименты, Паше удается оставаться понятным и близким широкой аудитории, и немалую роль здесь играет его узнаваемый вокал. В конце концов его обаяние было козырем тогда, остается им и по сей день.

На выходе имеем качественный, приятный и неглупый отечественный поп-рок, вдобавок заряжающий светлым настроением, что так актуально в наше время.

Конкурс Avanti 4: концерт лауреатов

«Что сочиняют современные российские композиторы?» — нередко задают вопрос самые разные люди. Цифровое издание сочинений победителей крупнейшего отечественного конкурса камерной музыки Avanti дает ответ на этот вопрос. Понравится он или нет — каждый может решить сам. Но в чем релизу не откажешь, так это в разнообразии, вполне отражающем эстетическую пестроту современного академического ландшафта. Произведения условно-традиционные, в том числе обращенные к религии («Ангел вопияше» Анны Кузьминой для смешанного хора), соседствуют с радикально-авангардными опусами — например, в «Последнем танце героя» флейтист не только играет, но и подпрыгивает, гулко ударяя ногами по сцене.

Впрочем, стоит абстрагироваться от музыковедческих ярлыков и просто попробовать воспринять всю эту музыку «с чистого листа». Возможно, в этом новом звуковом мире неподготовленному слушателю будет неуютно, порой даже тревожно, но — наверняка интересно.

Плейлист «Известий»

Помимо песен из альбома в наш плейлист вошли две композиции независимых американских кантри-рокеров — в отличие от многих соотечественников, они продолжают выпускать музыку на российских стримингах, что нельзя не приветствовать. Что же касается финальной композиции — сочинение победителя Avanti Андрея Бесогонова для скрипки и органа становится в нашей подборке своего рода философским постскриптумом ко всему ранее сказанному.

