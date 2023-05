Он к нам писал: фронтмен «АукцЫона» читает письма, Шакира играет буквами

Лана Дель Рей перевоплотилась в Мэрилин Монро, Шакира сделала акростих из имен детей, а Леонид Федоров положил личные письма на музыку. Сквозной темой нашего музыкального обзора стали эксперименты. Какие из них более удачные, какие менее — судить вам. «Известия» же помогут разобраться в непривычном.

Lana Del Rey — Candy Necklace

Лана Дель Рей выпустила клип к песне из нового альбома Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd («Известия» писали об этой пластинке), но получилось нечто большее, чем просто музыкальный ролик.

Видео длится почти 11 минут и соединяет как выдуманную историю, в центре которой роковая женщина золотого века Голливуда (это, естественно, Лана, предстающая в разных образах, включая Мэрилин Монро), так и вполне реальный бэкстейдж — кадры со съемочной площадки. Гример накладывает певице макияж, оператор передвигает громоздкую камеру, куча ассистентов суетятся вокруг… Получается нечто вроде деконструкции мифа, развенчания кинематографических иллюзий.

Лана Дель Рей всегда тяготела к ретро — будь то нуар-эстетика или же расцвет домашнего видео. И здесь она будто отправляется в путешествие по эпохам и стилям, играя с присущими им штампами. Компанию ей, кстати, составляет Джон Батист, триумфатор прошлогодней церемонии «Грэмми», — он предстает в облике пианиста-аккомпаниатора. И всё бы хорошо, только сама музыка, пожалуй, оказывается наименее интересной составляющей этого произведения.

Daft Punk — Infinity Repeating

Французский электронный дуэт Daft Punk распался в 2021 году, и, кажется, надежд на его возрождение в обозримом будущем нет. Однако это не помешало музыкантам выпустить новые треки, точнее, записи, сделанные для альбома Random Access Memories (2013). Десятилетие диска решили отметить переизданием, куда вошло девять ранее не публиковавшихся композиций, а одна из них — Infinity Repeating — даже получила клип.

Как относиться к подобным приветам из прошлого и стоит ли обнародовать однажды забракованный материал — вопрос открытый, и Infinity Repeating едва ли может стать решающим аргументом в этом споре, поскольку песня симпатичная и интересная, но уж точно не прорывная. Иное дело клип, срежиссированный Уорреном Фу, автором целого ряда роликов Daft Punk.

На протяжении всего видео мы наблюдаем идущего человека, но облик этого героя постоянно трансформируется: то это нарисованный в стиле Леонардо силуэт, то андроид, то 3D-модель и так далее. Здесь есть и тонкая игра с роботизированным имиджем Daft Punk, и аллюзия на теорию эволюции, и даже невеселый прогноз на будущее. И если песня явно родом из прошлого десятилетия, клип при всей своей кажущейся абстрактности воспринимается остроактуальным высказыванием.

Shakira — Acrostico

Имя Шакиры в последнее время звучит прежде всего в контексте обсуждений ее личной жизни. Только публика и пресса перестали перемывать косточки неверному возлюбленному певицы Жерару Пике (напомним, масла в огонь подлила сама певица, адресовавшая футболисту песню-дисс), как очередную волну дискуссий всколыхнуло появление Шакиры вместе с Томом Крузом. Слухи о романе звёзды не подтвердили, и сразу появились предположения, что для обоих это было пиар-акцией. Но если так, то можно только порадоваться за менеджмент колумбийской красотки — к ее новому треку это точно привлекло дополнительное внимание.

В песне Acrostico, впрочем, поется о любви вовсе не к мужчине, а к детям. Текст же (испаноязычный) построен таким образом, что первые буквы его строк складываются в имена сыновей Шакиры — Миланы и Саши. Отсюда и название — «Акростих».

По жанру это лиричная баллада под фортепианный аккомпанемент с минимальным вкраплением ударных и электроники. Вроде ничего нового и необычного, однако запись позволяет лишний раз оценить вокальные данные артистки и вспомнить, что она в первую очередь отличная певица и только во вторую — селебрити.

Леонид Федоров — «Письма Б.В.»

Фронтмен группы «АукцЫон» Леонид Федоров выпустил сольный экспериментальный альбом, и хотя треков в нем 10, песен — только две: в начале и в конце. Но даже они могут шокировать поклонников «АукцЫона» — слишком дикие, нарочито несерьезные здесь и тексты, и мелодии, и аранжировки. Что уж говорить об остальных восьми номерах, представляющих собой чтение писем под причудливые инструментальные коллажи.

Инициалы Б.В., вынесенные в заглавие диска, принадлежат пасынку Александра Введенского Борису Викторову. Федоров не раз называл Введенского своим любимым поэтом. И дружбу с близким родственником кумира музыкант явно ценит. Но о чем же эти послания? Подчас они кажутся совсем незначительными, сугубо бытовыми. Но всё вместе складывается в сюрреалистическую картину странствия без конца и края — по миру, по эпохам, по воспоминаниям, по собственному сознанию. И психоделическое сопровождение только усиливает это ощущение.

Концерт Камерного хора МГК — «Дню Победы посвящается…»

Все крупные концертные институции страны так или иначе отметили в своих программах День Победы. Но, пожалуй, самый оригинальный и концептуальный концерт прошел в Большом зале Московской консерватории.

Особенность вечера была в соединении разных жанров, стилей, форматов. Песни военных лет (в их числе — известные всем работы Вано Мурадели, Игоря Лученка, Тихона Хренникова) встретились с композициями наших современников — Кузьмы Бодрова, Петра Корягина, Сергея Екимова, Александра Кривицкого и других; музыка — с художественным словом в исполнении актера Никиты Высоцкого.

А главным скрепляющим элементом помимо, естественно, самой темы, стал не сходивший со сцены Камерный хор МГК под управлением маэстро Александра Соловьева. Хотя и тут было разнообразие. С прославленным коллективом играли солисты — пианистка Екатерина Мечетина и органистка Евгения Кривицкая. Да и само звучание хора преображалось: от полного различных оттенков, импрессионистически-красочного до сурово-монолитного. Но неизменно одухотворенного.

Завершилось мероприятие групповым исполнением великой песни Давида Тухманова «День Победы»: и здесь к Камерному хору и другим участникам мероприятия присоединилась и публика, подпевавшая стоя.

https://www.youtube.com/watch?v=yKqZGWzQJwA

Дмитрий Шостакович — «Антиформалистический раек»

Фирма «Мелодия» продолжает публикацию раритетов из своего обширного каталога. На цифровых платформах появилась запись исторического концерта 13 мая 1989 года, состоявшегося в Большом зале консерватории. Именно тогда впервые прозвучало самое «крамольное», злое и дерзкое произведение Дмитрия Шостаковича — «Антиформалистический раек».

При жизни композитора оно не исполнялось и буквально держалось в тайне, поскольку самым явным образом высмеивало советскую политику в сфере искусства — в частности, обвинения в формализме в адрес самого Шостаковича. И только на волне перестройки опус обрел публичную жизнь и по сей день остается важной составляющей сатирической части наследия гения.

На том вечере его исполнили Государственный камерный хор Министерства культуры СССР под управлением Валерия Полянского, певцы Юрий Вишняков, Евгений Чепиков, Борис Чепиков, Анатолий Образцов, пианист Игорь Худолей и чтец — выдающийся актер Михаил Козаков.

Но организаторы концерта не просто представили премьеру, а подвели публику к ее восприятию, максимально обнажив через музыку сам конфликт Шостаковича с официальными установками. Непосредственно перед «Райком» прозвучала сюита из оперы «Катерина Измайлова» (ее первая редакция вызвала острую критику Сталина), а началась программа, напротив, с Шостаковича «правильного», «понятного» — его обработок народных песен.

Плейлист недели

Наш плейлист получился таким же пестрым, как и многие описанные выше релизы. Начнем его мы с футуристической электроники Daft Punk из фильма «Трон: Наследие» — это одна из последних работ группы. Затем прозвучит диковатая, но пронзительная коллаборация рокеров Ва-Банкъ и рэпера РИЧа, номер из сюиты «Катерина Измайлова» Шостаковича (с того самого концерта, о котором рассказано в обзоре) и начальная песня Леонида Федорова из свежего альбома. А завершит эту мини-подборку и успокоит слушателей баллада Ланы Дель Рей.