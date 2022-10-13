Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша признается, что в кино попадает по дружбе и никогда не читает сценарий. Меж тем в его фильмографии уже три десятка картин. Он философски относится к своему следу в кинематографе, не боится смерти и мечтает создать стену памяти рок-музыкантов. Об этом Олег Гаркуша рассказал «Известиям» накануне выхода в прокат фильма Федора Лаврова «Сказка для старых», в котором он сыграл одну из ролей.

«Это кино, к чему какие-то приметы?»

— Драматург Роман Михайлов написал «Сказку для старых». Дал прочитать ее актёру Федору Лаврову. Так они создали совместный дебютный режиссерский проект. Как вы попали в эту компанию?

— Мне Федя Лавров позвонил и попросил, чтобы я поучаствовал в фильме. О том, кого мне придется сыграть, он не рассказывал. Я же не актер. У меня нет агента. И при этом у меня в копилке более 30 фильмов.

— Каким образом?

В кино я Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Это означает, что в кино я попадаю по знакомству. Режиссеры видят меня в том или ином образе и приглашают. Сценарий я не читаю никогда. Только прошу, чтобы мне прислали мои сцены . Всё. И с Федей Лавровым то же самое было.

— Вы по сюжету везете по бездорожью в телеге гроб. Вы человек суеверный?

— Да нет. Начнем с того, что это кино. Дано задание: с телегой идти по бездорожью. Всё, я пошел. В телеге гроб, в нем лежит Женя Ткачук, замечательный артист и человек. Это кино, к чему какие-то приметы?

Я не суеверен, но через левое плечо иногда плююсь. И перед выходом на сцену своеобразно крещусь. Но это моя фишка. Близкие знают.

— Вы боитесь смерти?

— Нет. Не боюсь я смерти. Но знаю, что через какое-то количество времени меня не будет. Ну что поделать.

— Нечего.

— Пока жив, радовать людей надо, как я умею, — выступлениями, фильмами, стихами, песнями и так далее.

— Главные герои фильма — бандиты, диалоги у них «по понятиям». Почему до сих пор такие персонажи интересны?

— Смотрите, зачем разбирать все фильмы про бандитов? Смысл какой? Но если вы так хотите, начнем хотя бы просто с Алексея Балабанова. Великий, гениальный режиссер. Он творец. Писал сценарии и экранизировал их. Получилось кино про жизнь, в которой есть и бандиты. Ну, конечно, создавать туповатые комедии, на которые будет битком зал, гораздо выгоднее. Но есть же другое кино.

— Называя фильм «Сказка для старых», создатели настраивают зрителя на определенный сюжет. Но если эта и сказка, то страшная. Зачем так обнадеживать?

— Обманываться или верить, зритель сам решит. Он идет в кинотеатр, чтобы сопереживать, веселиться, плакать и так далее. Каких эмоций хочется, такой фильм и выберет. А может, ему хочется увидеть страшную сказку и удивиться. Откуда нам знать?

В кино я Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— В вашей фильмографии есть фильм «Настя» Константина Богомолова по рассказу Владимира Сорокина. В нем у вас уже не эпизод, а полноценная роль. Почему фильм до сих пор не вышел?

— Это не ко мне. Он снимался несколько лет, может, пять или больше. Вроде сейчас идет монтаж. Но у меня такое ощущение, что он никогда не выйдет.

— Вам не обидно, что так получилось?

— Я отношусь к этому философски. Нет так нет. Ну, значит, не судьба. Сколько примеров, когда великие артисты полфильма отснимутся, а потом их меняют на другого артиста. Знаете, даже у меня такое было. Я у Валерии Гай-Германики в сериале каком-то снялся, а потом раз — и заменили меня. Я просил, чтобы мне хоть видео прислали, где я есть в кадре. Было бы интересно посмотреть. Но так и не прислали.

«Аудитория «АукцЫона» — от грудничков до людей преклонного возраста»

— С годами ваша аудитория изменилась?

— Как приходили на концерты 30 лет назад, так и приходят. Естественно, со временем мы все изменились: повзрослели, постарели. Но появились новые, молодые поклонники. Аудитория «АукцЫона» — от грудничков до людей преклонного возраста. Конфессии, профессии тоже различные. Но, извините, энергетика, которую дает группа «АукцЫон», повергает всех в нирвану, так сказать. Люди просто как загипнотизированные смотрят и слушают наш коллектив. И это здорово.

— А есть ли достойная смена нашим рок-звездам?

— У меня в Арт-центре «Гаркундель» по воскресеньям играют коллективы. Акустика, электричество там и так далее. Все хорошо играют, хорошо поют. Но, к сожалению, пока я не вижу интересных коллективов. Парочку только могу назвать, группа DADGAD с Дмитрием Подосёновым, ну и Костя Карпеев . А коллективов в Питере, наверное, больше 60.

— Чем должна зацепить группа, чтобы вы оценили ее как интересную?

— Прежде всего должен быть драйв. Драйв не такой, чтобы гитары ломать или вертеть ими над головой. Когда я смотрю группы, вижу, как человек на сцене себя ведет, кайфово ему или не кайфово . Как правило, музыканты хорошо играют и поют, но не вижу, чтобы они кайфовали. Таких коллективов на сцене вообще мало.

А тут вдруг группа играла «Кто бы мог подумать?!» Пареньки молодые, такие веселые. Молодцы. Гляжу на них, а вот они кайфуют. Так и должно быть!

Понимаете, не может быть много настоящих артистов. Из сотен — один-два коллектива как-то интересны.

В кино я Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— А зачем вам понадобился свой клуб? Вам мало напрягов по жизни, что вы решили еще бизнесом заняться?

— Во-первых, у меня по жизни нет никаких напрягов, это раз. Во-вторых, это не клуб, а арт-центр. Чем отличается клуб от арт-центра? У нас помимо музыки проходят выставки художников и фотографов. Устраиваем мастер-классы по барабану, показываем фильмы. Мы проводим мероприятия, несколько групп у нас отмечали свои юбилеи . То есть мы предоставляем возможность, чтобы люди не пили, не курили, не кололись, а занимались творчеством.

— А с чего всё началось?

— Так волею судеб случилось еще в 2000 году. В культовом месте, в рок-клубе «Спартак», на втором этаже мне предложили сделать «Гаркундель». Вот тогда он назывался клубом. Потом «Спартак» сгорел. Рокеры тусовались по городу. Мы писали чиновникам, чтобы получить помещение. К тому времени уже образовался благотворительный фонд развития молодежной культуры «Гаркундель». После этого, в 2013 году, нам все-таки дали , спасибо большое городу. Помещение было совершенно убитое. Мы его пять лет ремонтировали. Собирали деньги не без помощи известнейших музыкантов, которые выступали безвозмездно и так денег давали. И в 2018-м открылись как арт-центр «Гаркундель».

«Хотелось бы сделать картину из изображений тех музыкантов, которых нет с нами»

— У вас обширный гардероб?

— Да нет, не очень. Если обычная одежда, в которой я выхожу, ну там джинсы, куртка кожаная, ботинки. Всё. Если вы думаете, что я по улице хожу в том, в чем выступаю, то — нет. Это было в 1980-е годы. Сейчас мне седьмой десяток. Как вы думаете, буду ли я ходить в блестящем пиджаке по городу? Ну нет.

В кино я Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Вы знаете, в чем секрет популярности Виктора Цоя? Его помнят и любят за его творчество или благодаря интересу к артисту, которое поддерживает его окружение и родные?

— И окружение не забывает, и прежде всего народ. И тогда, когда они только начинали, пэтэушник краснодеревщик Витя Цой, никто не предполагал, что вырастет вот такая фигура. Но это всё точно не случайно.

Не случайно Виктор Цой был замечен Борисом Гребенщиковым в электричке. Витя с Лешей Рыбиным ехали и пели песни. А если бы Гребенщиков не ехал на той электричке? Витя Цой был дружен с Майком Науменко, который тоже ему советовал многое в творчестве. Ну и, помимо этого, конечно, у него были гениальные стихи, на которые он писал гениальные песни. Поэтому неудивительно, что на протяжении многих десятков лет Виктора Цоя помнят и, я думаю, будут помнить всегда.

А если говорить о поддержании интереса к Виктору Цою со стороны друзей и родных, то и в этом есть доля правды. У меня, кстати, в арт-центре есть такой мини-музей. В нем много фотографии тех замечательных музыкантов, которые творили в 1970–1980-е. И когда приходят люди, я провожу им экскурсию. Почти никто не знает, допустим, Юрия Морозова, или Жору Ордановского, или Сережу Данилова, или «Комитет охраны тепла» и иже с ними. У них не было такой поддержки, как у Цоя. Но радует, что некоторые всё же интересуются их музыкой.

— В этом году в Питере с большим успехом прошел KKinchevFest. Константин Кинчев, лидер группы «Алиса», два дня собирал ровесников и молодежь. А у вас не было мысли провести «АукцЫон-фест»?

— У нас есть мини-фестиваль «Гаркундель Фест». Вписка происходит в арт-центре. А еще я ведущий на «Дым над водой». Чтобы сделать хороший фестиваль, чтобы пришел народ, нужны деньги, вот и всё. А найти их не так просто. Поэтому мысль такая витает, но получится ли, не знаю.

— Вы питерский музыкант. А почему последний альбом «Мечты» группы «АукцЫон» записывали на «Мосфильме»?

В кино я Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Потому что Лёне Федорову, живущему в Москве, нравится звукооператор на киностудии «Мосфильм». И мы уже второй раз там записывались. До «Мечты» был альбом «На солнце».

В пандемию мы сыграли там же, на «Мосфильме», онлайн-концерт. Все же мероприятия были запрещены. Так презентовали поклонникам «Мечты».

— А о чем вы мечтаете? Есть ли у вас заветное желание?

— Это не мечта, а то, что хочется в обозримом будущем сделать. Хотелось бы на пустой стене у нас в «Гаркунделе» сделать такую картину из изображений, фотографий, тех музыкантов, которых нет с нами, — Вити Цоя, Егора Летова, Янки Дягилевой, Гриши Сологуба и так далее. Этих ребят больше 60. И каждый год прибавляется и прибавляется. Есть такой замечательный человек Олег Лукьянов, который делает, как он называет, «обои». Их невозможно ни снять, ни закрасить . Это хорошая штука.

Вот такую картину, в принципе, было бы неплохо создать в арт-центре. Так что сейчас у меня такая мечта.