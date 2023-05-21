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Открытое горение в многоквартирном доме в Арамиле на Урале ликвидировано

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Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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Открытое горение в многоквартирном доме в Арамиле Свердловской области ликвидировано. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Силы и средства пожарной охраны проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.

Как заявил заместитель начальника ГУ МЧС по региону Валерий Казаков, на месте был развернут оперативный штаб. Cложность в тушении заключалась в плотной застройке, низкой степени огнестойкости здания, а также в низком давлении в сети противопожарного водоснабжения.

Он подчеркнул, что погибших и пострадавших нет.

Кровля многоквартирного дома в Арамиле на улице Ломоносова загорелась на площади 1,5 тыс. кв. м ранее в этот день. Пожарные установили, что случилось возгорание хозяйственных построек. Затем огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа.

Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них семь детей. В тушении пожара участвуют 10 единиц техники и 31 человек.

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