Кровля многоквартирного дома загорелась на Урале на площади 1,5 тыс. кв. м
Кровля многоквартирного дома загорелась в Арамиле Свердловской области на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел на улице Ломоносова. Пожарные установили, что случилось возгорание хозяйственных построек. Из-за плотной застройки и порывов ветра огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа.
«Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них семь детей. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В тушении пожара участвуют 10 единиц техники и 31 человек.
В ночь на 15 мая пожар случился в частном доме в Тулуне Иркутской области, погибла супружеская пара. Четверым детям удалось эвакуироваться из горящего здания.