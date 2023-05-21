Байкер сбил зрительницу на соревнованиях по мотокроссу в Крымске
Зрительница соревнований по мотокроссу, проходящему в Крымске Краснодарского края, бросилась под колеса мотоцикла. Видеоролик инцидента появился 21 мая в соцсетях.
Кадры сняли очевидцы произошедшего. Из видео следует, что женщина выбежала на трассу наперерез одному из участников мотокросса, «сбив» спортсмена.
Очевидцы рассказали, что гостья мероприятия была нетрезва. В итоге ее сбил мотоцикл, пострадала как нарушительница регламента соревнований, так и водитель.
Пострадавшие госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в мае мотоциклист врезался в лежащий на земле бетонный столб в Мордовском районе Тамбовской области. Он и его пассажир были госпитализированы.