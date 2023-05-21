Токмак Запорожской области обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ

Украинские боевики обстреляли Токмак Запорожской области, в городе нет электричества. Об этом 21 мая сообщили «Известиям» в оперативных службах региона.

Из-за повреждений не работают две подстанции.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Ранее в воскресенье глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что боевики нанесли удар по Бердянску Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow. Всего было выпущено семь ракет, в том числе четыре Storm Shadow, а три — обманки для отвлечения систем противовоздушной обороны (ПВО).

Перехвачены шесть ракет, одна упала на здание столовой на окраине города.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.