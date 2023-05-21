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Рогов сообщил об обстреле ВСУ Бердянска ракетами Storm Shadow
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Рогов сообщил об обстреле ВСУ Бердянска ракетами Storm Shadow

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Фото: t.me/KlymenkoTime
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом 21 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По предварительным данным, всего было выпущено семь ракет, в том числе четыре Storm Shadow, а три — обманки для отвлечения систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Шесть ракет были перехвачены. Одна упала на окраине города, разрушив столовую», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В результате удара никто не пострадал.

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Ранее, 20 мая, представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что ВСУ ударили по Мариуполю, предположительно, ракетами Storm Shadow. Пострадавших не было.

В тот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские системы ПВО в течение суток перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Также, по его словам, была перехвачена управляемая авиационная бомба производства США GBU-32.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что поставка Киеву ракет Storm Shadow абсолютно противоречит международным нормам в сфере вооружений, в частности по экспорту оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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