Рогов сообщил об обстреле ВСУ Бердянска ракетами Storm Shadow
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом 21 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По предварительным данным, всего было выпущено семь ракет, в том числе четыре Storm Shadow, а три — обманки для отвлечения систем противовоздушной обороны (ПВО).
«Шесть ракет были перехвачены. Одна упала на окраине города, разрушив столовую», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
В результате удара никто не пострадал.
Ранее, 20 мая, представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что ВСУ ударили по Мариуполю, предположительно, ракетами Storm Shadow. Пострадавших не было.
В тот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские системы ПВО в течение суток перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Также, по его словам, была перехвачена управляемая авиационная бомба производства США GBU-32.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что поставка Киеву ракет Storm Shadow абсолютно противоречит международным нормам в сфере вооружений, в частности по экспорту оружия.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.