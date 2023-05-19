Патрушев назвал поставку ракет Storm Shadow Украине противоречащей нормам

Поставка Киеву крылатых ракет Storm Shadow абсолютно противоречит международным нормам в сфере вооружений. Об этом 19 мая заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В целях затягивания военного конфликта, создания условий для поражения России страны НАТО продолжают поставлять на Украину более 600 видов вооружений и военной техники. Англия снабдила Украину крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow», — отметил он на совещании в Сыктывкаре.

Как подчеркнул Патрушев, подобные действия идут вразрез с международными решениями по экспорту вооружений. Они, в частности, запрещают осуществлять поставки оружия в тех случаях, когда заведомо известно, что это оружие может быть использовано для осуществления актов геноцида, нанесения ущерба гражданским объектам и населению, а также совершения преступлений против человечности.

18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять поставленные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, не приводя никаких подробностей.

Ранее, 13 мая, в Луганске сообщили, что украинские боевики начали наносить удары по городу ракетами большой дальности Storm Shadow, о передаче которых Киеву минобороны Великобритании сообщило 11 мая. С тех пор было нанесено уже несколько ударов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.