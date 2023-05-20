В ДНР узнали о применении ВСУ ракет Storm Shadow при обстреле Мариуполя
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в субботу, 20 мая, ударили по Мариуполю, предположительно, крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow. Об этом сообщил представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Предположительно, это были Storm Shadow», — сказал он ТАСС.
Утром в субботу украинские боевики обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь, пострадавших не было.
Как рассказал один из очевидцев, примерно в 6:25 мск системой противовоздушной обороны были сбиты четыре ракеты.
Накануне вечером ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты. Кроме того, на окраине города прогремел взрыв. По словам источника «Известий», снаряд попал в здание, после прилета начался пожар.
До этого, 18 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что ВСУ начали применять поставленные Лондоном крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Подробностей он не привел.
В течение нескольких дней российское Минобороны сообщает о перехватах этого вида ракет. Так, в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ПВО РФ в течение суток перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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