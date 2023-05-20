В ДНР сообщили об утренних обстрелах Мариуполя дальнобойными ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в субботу, 20 мая, обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь, пострадавших нет. Об этом сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Работают дальнобойными ракетами, их тип уточняется», — сообщили ТАСС.

По словам очевидца, примерно в 06:25 мск системой противовоздушной обороны были сбиты четыре ракеты.

Местные Telegram-каналы также сообщили, что утром в Мариуполе работали системы противовоздушной обороны.

Накануне вечером ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты, удар был нанесен в 21:20 с северо-запада.

Кроме того, на окраине города прогремел взрыв. По словам источника «Известий» в местной администрации, в здание попал снаряд, после прилета начался пожар.

18 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин признал, что интенсивность обстрелов Донецка и других городов республики увеличилась, однако российские военные делают всё возможное для подавления огневых точек украинских националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.