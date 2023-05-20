В Минобороны РФ сообщили о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ в течение суток перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Об этом 20 мая сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.
Также, по его словам, была перехвачена управляемая авиационная бомба производства США GBU-32.
«Кроме того, уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Новоандреевка, Сладкое Донецкой Народной Республики, Кременная, Площанка и Новодружеск Луганской Народной Республики», — добавил Конашенков.
Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Также в этой области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
16 мая Конашенков сообщил, что российская ПВО за сутки перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow в ДНР. Также были перехвачены семь реактивных снарядов HIMARS, добавили в ведомстве.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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