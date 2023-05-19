На окраине Мариуполя произошел взрыв

Вечером 19 мая на окраине Мариуполя раздался взрыв. По словам источника «Известий» в местной администрации, в здание попал снаряд.

В городе сработали системы ПВО. По словам очевидцев, после взрыва последовало возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее этим же днем несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточнялись.

18 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин признал, что интенсивность обстрелов Донецка и других городов республики увеличилась, однако российские военные делают всё возможное для подавления огневых точек украинских националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.