Georgian Airways приступила к выполнению прямых рейсов в РФ
Авиакомпания Georgian Airways приступила к выполнению полетов в Россию. Первый рейс из Тбилиси приземлился в московском аэропорту Внуково. Отмечается, что борт был заполнен более чем наполовину, передает телеканал «Известия». Самолеты национального грузинского перевозчика будут летать в Москву семь раз в неделю. Накануне российская авиакомпания «Азимут» выполнила полет в Тбилиси. Рейс в столицу Грузии из Москвы стал первым прямым за четыре года.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.