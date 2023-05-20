Во Внуково приземлился первый за четыре года рейс из Тбилиси
В московском аэропорту Внуково приземлился самолет авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс Тбилиси – Москва. Перелет стал первым после четырехлетнего перерыва, сообщил 20 мая корреспондент «Известий» из зала прилетов.
По словам одной из пассажирок рейса, она очень довольна перелетом. Рейс на самолете сэкономил много времени, пояснила она.
«Я вообще счастлива. Очень комфортно. Так и должно быть», — подчеркнула женщина.
Она добавила, что народы стран должны дружить.
Накануне представитель грузинской делегации из организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили отметил, что возобновление авиасообщения между Россией и Грузией было «просьбой народа». По его мнению, Москва и Тбилиси должны сделать всё, чтобы укрепить отношения между двумя государствами.
В этот же день самолет авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из столицы РФ. На борту находились 86 пассажиров.
Председатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе 18 мая заявил, что в связи с открытием прямых рейсов с Россией в стране ожидают роста туристического потока из РФ предстоящим летом.
Запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию отменил 10 мая президент РФ Владимир Путин.
Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что российский лидер подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.