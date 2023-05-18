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В Подмосковье оформили более 14 тыс. заявок на бесплатные путевки в детские лагеря

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В Московской области с начала года оформили уже свыше 14 тыс. заявок на бесплатные путевки в детские лагеря. Об этом в четверг, 18 мая, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Как рассказал глава регионального министерства госуправления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник, для подачи заявления необходимо заполнить онлайн-форму: указать муниципалитет, приложить документы, удостоверяющие личность, а затем подтвердить право на льготу. Рассмотрение заявки займет шесть рабочих дней, пишет RT.

Как уточняет телеканал «360», бесплатную путевку в оздоровительный лагерь можно оформить один раз в год для детей из малообеспеченных или многодетных семей, сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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В апреле первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала предложение по введению летнего пособия на отдых для отличившихся школьников.

По ее словам, отдых в летних лагерях положительно влияет на здоровье детей.

Парламентарий отметила, что на федеральном уровне следует обратить внимание и на восстановление инфраструктуры действующих здравниц и их содержание.

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