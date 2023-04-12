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В Госдуме предложили ввести пособие на отдых для отличившихся школьников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала в среду, 12 апреля, предложение по введению летнего пособия на отдых для отличившихся школьников.

По словам депутата, отдых в летних лагерях положительно влияет на здоровье детей.

«Особенно это важно сейчас для детей наших новых территорий — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей... Знаю, что Минпросвещения уже организовало отдых более 24 тыс. детей новых регионов. Определен перечень лагерей, где они могут отдыхать. Это 18 организаций в Крыму, девять в Краснодарском крае, резервные места предусмотрены в Ростовской области, Адыгее и Ставрополье», — сказала Лантратова в беседе с RT.

Также парламентарий отметила, что на федеральном уровне следует обратить внимание и на восстановление инфраструктуры действующих здравниц и их содержание. Необходима полная модернизация комплексов.

«Возможно, следует пересмотреть финансирование лагерей из государственного бюджета и освободить их от налогов, за исключением тех, которые находятся в частной собственности», — предложила Лантратова.

Общее место: дети-инвалиды могут получить квоты на отдых в летних лагерях
По силам ли всем оздоровительным центрам создать для них доступную среду

Ранее в этот день депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие на отдых для отличившихся в учебе школьников.

Он напомнил, что в системах среднеспециального и высшего образования многие годы действуют стипендии, на которые могут рассчитывать проявившие себя в учебе студенты. Однако для школьников таких выплат нет, сообщает телеканал «360».

Ранее, 7 апреля, правительство России поддержало законопроект, в соответствии с которым все летние оздоровительные лагеря должны будут предоставлять квоты на отдых для детей с ограниченными возможностями.

Инициатива предлагает обязать лагеря выделять квоту для детей-инвалидов не менее чем в 10% от общего числа мест. Законопроект поможет «пресечь неправомерные факты отказа организаций детского отдыха в приеме детей-инвалидов», говорится в пояснительной записке.

В отзыве кабмин поставил несколько условий, необходимых для поддержки законопроекта. В частности, в нем говорится об отсутствии ясности в вопросе источников финансирования, которое потребуется на переоборудование лагерей для нужд детей-инвалидов.

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