Детям-инвалидам выделят квоты для отдыха в летних лагерях

Все летние оздоровительные лагеря должны будут предоставлять квоты на отдых для детей с ограниченными возможностями. Соответствующий законопроект поддержало правительство России. Он был предложен группой сенаторов и депутатов Госдумы в декабре 2022 года.

Инициатива предлагает обязать лагеря выделять квоту для детей-инвалидов не менее чем в 10% от общего числа мест. Законопроект поможет «пресечь неправомерные факты отказа организаций детского отдыха в приеме детей-инвалидов», говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что число инвалидов среди российских детей составляет около 2% и растет. При этом «практически не существует полноценных инклюзивных смен, где дети с особенностями могли бы отдыхать совместно с обычными детьми», отмечают сенаторы и депутаты.

В отзыве кабмин поставил несколько условий, необходимых для поддержки законопроекта. В частности, в нем говорится об отсутствии ясности в вопросе источников финансирования, которое потребуется на переоборудование лагерей для нужд детей-инвалидов.

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Общее место: дети-инвалиды могут получить квоты на отдых в летних лагерях