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Ветеринар объяснила оцепление пруда в Москве из-за вспышки птичьего гриппа

Ветеринар Ряплова: Борисовский пруд в Москве оцепили для обеззараживания из-за вспышки птичьего гриппа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Территорию около Борисовского пруда в Москве оцепили после вспышки птичьего гриппа для ее обеззараживания. Об этом 18 мая рассказала «Известиям» ветеринар Евгения Ряплова.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что птичий грипп был выявлен у мертвых чаек в парке «Царицыно».

Ряплова предупредила, что от зараженных птиц могут заразиться люди. Однако шанс инфицирования невысок, так как для этого вирус должен попасть на слизистую. Тем не менее врач не рекомендовала трогать мертвых птиц, так как они могут быть переносчиками и других заболеваний.

При этом заразить домашнего питомца птичьим гриппом после контакта с инфицированной птицей нельзя, так как у млекопитающих температура тела ниже. К тому же вирусу гораздо проще встроиться в клетки человека.

«Температура тела птиц достаточно высокая. У большинства птиц она выше 38 градусов держится. При повышении температуры вирус активируется. Случаев заражения таких млекопитающих, как кошки и собаки, не было выявлено», — отметила ветеринар.

Однако для домашних птиц, таких как попугаи, вирус всё же опасен. Если человек принесет инфекцию домой, пернатый питомец вероятнее всего заболеет.

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Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в районах Братеево и Орехово-Борисово Северное из-за вспышки птичьего гриппа. В список зон-районов, в которых существует вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и другие.

В Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы также отсутствуют.

В свою очередь главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус пояснил «Известиям», что карантин из-за птичьего гриппа на некоторых территориях столицы вводится для защиты сельского хозяйства.

До этого, 12 апреля, иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не «перешел барьер передачи от человека к человеку». По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.

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