Собянин установил карантин на некоторых территориях Москвы из-за птичьего гриппа

Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в районах Братеево и Орехово-Борисово Северное из-за вспышки птичьего гриппа. Распоряжения опубликованы на официальном сайте мэра и правительства столицы в четверг, 18 мая.

В список зон-районов, в которых существует вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и другие, передает НСН.

Отмечается, что случаи заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории этих районов были выявлены 16 мая. Карантин установлен в пределах эпизоотических очагов, угрожаемых зон и зон наблюдения на срок выполнения мероприятий, которые направлены на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц.

На этот период в эпизоотических очагах запрещено: лечение больных птиц; ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца; перемещение и перегруппировка птиц; заготовка и вывоз кормов птиц, передает агентство городских новостей «Москва».

12 апреля иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не «перешел барьер передачи от человека к человеку». По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.