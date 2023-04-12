Иммунолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа

Иммунолог Николай Крючков оценил вероятность пандемии птичьего гриппа. По словам специалиста, H3N8 перешел барьер передачи от животного к человеку, но друг друга люди не заражают.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 12 апреля, он рассказал, что переживать из-за распространения вируса пока рано.

«Тревогу пора будет начинать бить тогда, когда вирус обретет способность передаваться от человека к человеку. Пока этого нет, этот барьер еще не пройден», — подчеркнул иммунолог.

По его словам, обычно грипп считается умеренно-тяжелой инфекцией с небольшой летальностью, но смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, пишет сайт kp.ru.

Между тем, отметил Крючков, летальность птичьего гриппа будет выше, чем у сезонного гриппа, «хоть и не катастрофично».

Ранее в этот день врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский в беседе с агентством городских новостей «Москва» заявил, что вирус птичьего гриппа в данный момент не способен передаваться от человека к человеку, поэтому не грозит эпидемиями. При этом эксперт подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

Также 12 апреля вирусолог Анатолий Альтштейн также высказал мнение, что пока вирус птичьего гриппа не может легко передаваться от человека к человеку, потому не грозит эпидемиями.

В этот же день врач-инфекционист, к.м.н. Андрей Поздняков в беседе с «Газетой.Ru» указал на то, что птичий грипп H3N8 преимущественно заражает животных, а случаи передачи от человека к человеку носят единичный характер, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее 12 апреля стало известно, что в Китае выявлен первый в мире случай смерти человека от птичьего гриппа H3N8, умерла 56-летняя женщина из города Чжуншань. У пациентки было несколько хронических заболеваний, в том числе множественная миелома, пишет Life.ru.

В марте восемь человек были госпитализированы в Херсонской области с подозрением на птичий грипп. У одного из пациентов диагноз подтвердился после проведения анализов.