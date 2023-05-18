В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с птичьим гриппом в Москве

Жителям Москвы не стоит волноваться из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом в четверг, 18 мая, «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре.

«Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет. Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории Москвы отсутствуют. Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в районах Братеево и Орехово-Борисово Северное из-за вспышки птичьего гриппа. В список зон-районов, в которых существует вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и др.

12 апреля иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не «перешел барьер передачи от человека к человеку». По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.

В этот же день врач-инфекционист, к.м.н. Андрей Поздняков в беседе с «Газетой.Ru» указал на то, что птичий грипп H3N8 преимущественно заражает животных, а случаи передачи от человека к человеку носят единичный характер.