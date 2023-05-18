Иммунологи объяснили введение карантина из-за птичьего гриппа в Москве

Карантин из-за птичьего гриппа на некоторых территориях Москвы вводится для защиты сельского хозяйства, объяснил в четверг, 18 мая, «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в районах Братеево и Орехово-Борисово Северное из-за вспышки птичьего гриппа. В список зон-районов, в которых существует вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и другие.

Продеус подчеркнул, что птичий грипп передается человеку только в отдельных и очень редких случаях.

«В мире случаи заражения человека можно пересчитать по пальцам. Птицы могут распространять болезнь между собой. <...> Что человек заразится и будет источником вируса, шанс мизерный. Карантин вводят для защиты сельского хозяйства, так как, если в птичнике заболеет одна птица, придется забить все поголовье», — заметил он.

Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков в свою очередь добавил, что люди заболевают птичьим гриппом, только если очень тесно контактируют с зараженной птицей, например разделывают ее или плотно общаются с живой особью.

«В быту заразиться очень сложно. Даже если употреблять в пищу хорошо обработанное мясо, заражения не будет», — сказал он.

12 апреля иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не «перешел барьер передачи от человека к человеку». По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.

В этот же день врач-инфекционист, к.м.н. Андрей Поздняков в беседе с «Газетой.Ru» указал на то, что птичий грипп H3N8 преимущественно заражает животных, а случаи передачи от человека к человеку носят единичный характер.