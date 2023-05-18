Газ в Хабаровском крае до 2025 года получат 20 тыс. домохозяйств
В Хабаровском крае до 2025 года планируют подключить к газу 20 тыс. домохозяйств. За 2023 год показатель газификации края превысил 30%. К 2025 году к населенным пунктам должны проложить 270 км газовых сетей, передает телеканал «Известия». В регионе вводятся меры поддержки по установке внутридомового газового оборудования.
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