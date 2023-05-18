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В Китае заявили о рухнувших планах Зеленского из-за «Кинжала» России

Sohu: планы Украины по использованию ЗРК Patriot рухнули после удара российского «Кинжала»
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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План президента Украины Владимира Зеленского использовать американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot против России рухнули после того, как РФ ударила по системе своим оружием «Кинжал». Об этом сообщило в среду, 17 мая, китайское издание Sohu.

Уточняется, что Киев получил от США ЗРК лишь недавно. По словам авторов, Зеленский этому обрадовался, так как давно хотел применить Patriot, чтобы перехватить российские ракеты.

Однако, как отмечается в статье, всё пошло не по плану украинских властей, когда РФ нанесла удар гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по американскому вооружению.

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16 мая в Минобороны России сообщили, что высокоточным ударом «Кинжала» в Киеве поражен комплекс Patriot. Позже в Сети появились кадры уничтожения ЗРК российским гиперзвуковым ракетным комплексом.

17 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации страны Джон Кирби заявил, что США могут помочь починить подбитый на Украине зенитно-ракетный комплекс.

В тот день официальный представитель военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что Patriot сохраняет все свои рабочие функции. Также он отказался уточнять информацию о возможных повреждениях ЗРК.

Кроме того, тогда в Минобороны РФ сообщили «Известиям», что в Киеве в результате российского ракетного удара с понедельника на вторник был уничтожен дивизион ЗРК Patriot производства США. По данным ведомства, уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК.

На сегодняшний день Patriot считается самой современной системой противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада. А ракеты «Кинжал» авиационного базирования новейшим видом стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

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