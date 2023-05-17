Минобороны сообщило об уничтожении дивизиона ЗРК Patriot в Киеве

В Киеве в результате российского ракетного удара с понедельника на вторник был уничтожен дивизион зенитно-ракетных установок (ЗРК) Patriot производства США. Об этом в среду, 17 мая, сообщили «Известиям» в Минобороны.

Накануне в Минобороны России сообщили, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве поражен американский комплекс Patriot.

Затем в Сети появились кадры ночного уничтожения американского комплекса. На записи видно, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.

При этом официальный представитель военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot сохранила все свои функции.

На сегодняшний день Patriot — самая современная система противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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